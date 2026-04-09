Israel thúc đẩy phê duyệt 34 khu định cư mới tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 9/4, Nội các Israel đã thúc đẩy phê duyệt 34 khu định cư mới tại Bờ Tây trong bối cảnh nước này đang triển khai nhiều hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận.

Kế hoạch mở rộng khu định cư được thúc đẩy bởi một số thành viên chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz.

Trong quá trình thảo luận, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir cũng đề xuất bổ sung một tiền đồn chưa được công nhận chính thức vào danh sách và đề xuất này đã được chấp thuận.

Tại cuộc họp, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, bày tỏ quan ngại về nguy cơ thiếu nhân lực khi các nhiệm vụ an ninh ngày càng được mở rộng và cho rằng việc gia tăng hiện diện ở Bờ Tây sẽ làm tăng thêm áp lực nhân sự trong thời gian tới.

Theo các nguồn tin, các khu định cư mới sẽ được phân bố tại nhiều khu vực khác nhau ở Bờ Tây, trong đó có cả những khu vực từng thực hiện kế hoạch “thoái lui” năm 2005.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh vấn đề khu định cư và quy chế của Bờ Tây tiếp tục là nội dung gây tranh cãi trong tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trong những năm gần đây, một số lực lượng chính trị tại Israel đã thúc đẩy các kế hoạch mở rộng chủ quyền hoặc từng bước “áp dụng luật Israel” đối với một phần Bờ Tây, đặc biệt tại các khu vực có đông người Do Thái sinh sống.

Tuy nhiên, các đề xuất này vấp phải nhiều ý kiến khác nhau trong nội bộ Israel cũng như quan ngại của cộng đồng quốc tế.

Giới quan sát cho rằng việc mở rộng các khu định cư có thể tác động đến thực địa và tiến trình đàm phán trong tương lai trong bối cảnh Israel phải tiếp tục cân đối giữa các yêu cầu về an ninh, chính trị và đối ngoại ở khu vực có nhiều biến động./.

Nhiều nước phản đối Israel phê duyệt khu định cư mới tại Bờ Tây Nhiều quốc gia ra tuyên bố chung kêu gọi Israel đảo ngược quyết định phê duyệt 19 khu định cư mới tại Bờ Tây, cũng như chấm dứt việc mở rộng các khu định cư.