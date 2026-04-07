Đụng độ và không kích trại tị nạn tại Dải Gaza, nhiều người thương vong

Ngày 6/4, Tân Hoa xã dẫn các nguồn an ninh và y tế Palestine cho biết ít nhất 11 người Palestine đã thiệt mạng và nhiều người bị thương do đụng độ và không kích tại trại tị nạn Maghazi ở trung tâm Dải Gaza.



Nguồn tin an ninh Palestine cho biết đụng độ vũ trang đã nổ ra ở phía Đông trại Maghazi giữa lực lượng an ninh của Phong trào Hồi giáo Hamas và những cá nhân bị cáo buộc được Israel hậu thuẫn.

Nguồn tin cho biết phía Israel cũng đã can thiệp bằng thiết bị bay không người lái dẫn đến thương vong. Nguồn y tế Palestine cho biết ngoài những người thiệt mạng còn có nhiều người bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện al-Aqsa ở Deir al-Balah để điều trị.



Trong khi đó, một số trang tin quốc tế khác dẫn thông báo của bệnh viện al-Aqsa, cho biết số người thiệt mạng là ít nhất 10 người. Truyền thông quốc tế trích lời của một nhân chứng giấu tên cho biết đụng độ xảy ra khi một nhóm vũ trang được cho là do Israel hậu thuẫn định bắt giữ một vài dân thường, dẫn đến việc lực lượng Hamas và người dân chống cự.

Theo nhân chứng này, ngay sau đó, phía Israel đã tiến hành không kích và nổ súng dữ dội vào khu vực phía Đông trại Maghazi, gần một trường học. Hiện không rõ cụ thể số người thiệt mạng do đụng độ và không kích riêng là bao nhiêu.



Phía Israel cho biết đang xem xét các báo cáo liên quan vụ việc và chưa đưa ra bình luận chính thức.



Vụ việc là diễn biến mới nhất làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, có hiệu lực từ ngày 10/10, vẫn ở trạng thái mong manh.

Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Gaza nhằm vào các mục tiêu mà nước này cho là lực lượng Hamas. Liên hợp quốc đánh giá các số liệu này là đáng tin cậy. Trong cùng thời gian, quân đội Israel cho biết 5 binh sỹ đã thiệt mạng tại Gaza.



Trong một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã thông báo việc tạm dừng các hoạt động sơ tán y tế khỏi Dải Gaza sau khi một nhân viên hợp đồng hỗ trợ tổ chức này thiệt mạng trong ngày 6/4.



Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ đau buồn và xác nhận một nhân viên hợp đồng làm việc cho WHO tại Gaza đã thiệt mạng trong một sự cố an ninh xảy ra trong ngày.

Ông cho biết thêm có 2 nhân viên khác cũng có mặt tại hiện trường nhưng may mắn không bị thương. Ông Tedros nêu rõ: “Sau sự việc, WHO đã tạm dừng hoạt động sơ tán y tế bệnh nhân khỏi Gaza qua cửa khẩu Rafah sang Ai Cập trong ngày hôm nay. Các hoạt động sơ tán y tế sẽ tiếp tục bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.”



Cơ quan y tế của Liên hợp quốc không cung cấp chi tiết về vụ việc, song cho biết “các cơ quan chức năng liên quan” đang tiến hành điều tra. Người đứng đầu WHO đồng thời kêu gọi bảo đảm an toàn cho dân thường và các nhân viên nhân đạo./.

Hamas kêu gọi thành lập ủy ban hành chính chuyển tiếp tại Dải Gaza Hamas cùng các lực lượng Palestine khác tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ các giai đoạn của thỏa thuận, đồng thời cho biết các cuộc tham vấn với bên trung gian vẫn đang được tiếp tục.