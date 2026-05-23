Xung đột tại Trung Đông: Israel tấn công doanh trại quân đội Liban

Quân đội Liban cho biết Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trong ngày 23/5 nhằm vào doanh trại quân đội ở thành phố Nabatieh, miền Nam Liban, làm một binh sỹ bị thương, bất chấp lệnh ngừng bắn ngày 17/4.



Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau các cuộc không kích vào đêm trước nhằm vào miền Nam và miền Đông của Liban, trong đó có cuộc tấn công làm hư hại nghiêm trọng bệnh viện Hiram.

Giám đốc bệnh viện, Tiến sỹ Salman Aydibi, cho biết có khoảng 40 bệnh nhân đang ở trong bệnh viện vào thời điểm đó, trong đó 7 người đang được chăm sóc đặc biệt. Theo ông Aydibi, bệnh nhân đã được đưa đến địa điểm an toàn hơn ở nơi khác bên trong bệnh viện và có khoảng 30 nhân viên bị thương nhẹ.



Cũng theo lời Tiến sỹ Aydibi, đây là cuộc tấn công thứ 3 gần bệnh viện kể từ khi bùng phát xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ngày 2/3. Bệnh viện đang tiến hành đánh giá thiệt hại và vẫn nỗ lực hoạt động, dù khoa cấp cứu đã tạm thời đóng cửa.



Ngoài vụ tấn công trên, Israel cũng tiến hành các cuộc tấn công khác ở miền Nam Liban sau khi đưa ra 2 cảnh báo sơ tán đối với 15 ngôi làng.



Trong khi đó, lực lượng Hezbollah trả đũa bằng các cuộc tấn công nhằm vào miền Bắc Israel, trong đó có hệ thống phòng không của quân đội nước này.

Hezbollah tham chiến tại Trung Đông để thể hiện sự đoàn kết với Iran và trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến Lãnh đạo tối cao Iran thiệt mạng./.

