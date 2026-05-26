Xung đột ở Trung Đông: Israel tấn công hơn 70 mục tiêu của Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Chính phủ Israel tuyên bố sẽ gia tăng các đợt không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) từ phía Bắc Israel gia tăng mạnh, khiến nhiều thị trấn tại khu vực biên giới phải đóng cửa trường học và chuyển sang học trực tuyến.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định quân đội nước này sẽ “tăng cường các đòn đánh” nhằm vào Hezbollah sau hàng loạt vụ UAV tấn công các khu dân cư ở miền Bắc Israel.

Phát biểu được đưa ra sau khi một UAV rơi xuống một ngôi nhà tại thị trấn Metula và một thiết bị bay mang thuốc nổ đánh trúng điểm dừng xe buýt trường học ở làng Shomera, gần biên giới Liban.

Trong thông điệp video phát tối 25/5, ông Netanyahu nhấn mạnh đã yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Liban. Ông cho biết Hezbollah đang sử dụng cả UAV tấn công lẫn UAV hỗ trợ tác chiến điện tử, song Israel “sẽ tìm ra giải pháp.”

Ngay sau tuyên bố của Thủ tướng Israel, IDF xác nhận mở thêm nhiều đợt không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của Hezbollah tại thung lũng Beqaa ở miền Đông Liban cùng nhiều khu vực khác ở miền Nam nước này. Theo quân đội Israel, hơn 70 mục tiêu của Hezbollah đã bị tấn công trong vòng 24 giờ qua.

Tình hình leo thang khiến người dân tại các vùng ngoại ô phía Nam Beirut - thành trì của Hezbollah - bắt đầu rời bỏ nhà cửa do lo ngại Israel sẽ mở lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào thủ đô Liban.

Trong khi đó, tại miền Bắc Israel, lãnh đạo nhiều cộng đồng dân cư dọc biên giới Liban đã quyết định đóng cửa trường học và nhà trẻ cho đến khi có thông báo mới.

Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ Washington có thể sớm “bật đèn xanh” cho Israel mở rộng chiến dịch chống Hezbollah, sau khi lực lượng này bị cáo buộc không tuân thủ các cảnh báo ngừng bắn. Theo quan chức này, chỉ trong 8 ngày qua, Hezbollah đã phóng hơn 1.000 UAV và hơn 700 rocket vào lãnh thổ Israel.

Trong khi đó, truyền thông khu vực dẫn nguồn tin Iran cho biết Tehran đã cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào Beirut đều có thể làm đổ vỡ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới một thỏa thuận ổn định khu vực.

Giới chức quân sự Israel cũng thừa nhận đang gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với làn sóng UAV mới của Hezbollah. Theo một quan chức IDF được truyền thông Israel dẫn lời, Hezbollah ngày càng sử dụng các UAV điều khiển bằng cáp quang chống nhiễu điện tử, khiến các biện pháp phòng thủ hiện tại của Israel gần như mất hiệu quả.

Căng thẳng hiện nay diễn ra bất chấp lệnh ngừng bắn ngày 16/4 nhằm hạn chế xung đột lan rộng giữa Israel và Hezbollah sau cuộc chiến của Mỹ, Israel chống Iran, tuy nhiên các cuộc giao tranh xuyên biên giới vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu leo thang mạnh trong những ngày gần đây./.

