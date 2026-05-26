Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tấn công các cơ sở tên lửa Iran

Ngày 25/5, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ đã tấn công các trận địa tên lửa ở miền Nam Iran và các tàu đang cố rải mìn.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Tim Hawkins đã thông báo về cuộc tấn công song không cho biết thêm chi tiết: "Các lực lượng Mỹ hôm nay đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ ở miền Nam Iran để bảo vệ các binh sỹ của chúng tôi khỏi các mối đe dọa từ các lực lượng Iran."

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán hàng đầu của Iran đã có mặt tại Doha cùng ngày để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ.

Hy vọng mong manh về một thỏa thuận trong những ngày gần đây đã bị giáng một đòn mới khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ "đè bẹp" lực lượng Hezbollah ở Liban, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra yêu cầu về một thỏa thuận rộng khắp Trung Đông, bao gồm cả việc bình thường hóa quan hệ với Israel, như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.

Ông Trump nhấn mạnh rằng việc Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Pakistan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain và Jordan ký kết Hiệp định Abraham là điều bắt buộc.

Hiệp định Abraham là thỏa thuận được dàn xếp vào năm 2020 với các quốc gia có lịch sử thù địch với Israel. Bahrain và UAE đã ký kết hiệp định, cùng với Maroc và Sudan.

Liên quan đến phương án xử lý urani làm giàu của Iran, ông Trump cho rằng: "Urani làm giàu sẽ được chuyển giao ngay lập tức cho Mỹ để tiêu hủy, hoặc tốt hơn hết là phối hợp với Iran tiêu hủy tại chỗ hoặc tại một địa điểm chấp nhận được khác, với sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hoặc cơ quan tương đương."

Ủy ban Năng lượng Nguyên tử mà ông Trump nhắc đến đã bị bãi bỏ vào năm 1974 và các chức năng của ủy ban được chia cho hai cơ quan kế nhiệm./.

