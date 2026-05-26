Iran hé lộ nội dung đàm phán với Mỹ tại Qatar

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phát biểu với báo chí ngày 25/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Doha (Qatar) sẽ tập trung vào mục tiêu chấm dứt những hành động quân sự trên mọi mặt trận và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Ông Baghaei nhấn mạnh vấn đề hạt nhân hoặc việc quản lý eo biển Hormuz sẽ không được đưa ra thảo luận.

Phát biểu của ông Baghaei được đưa ra trong bối cảnh đoàn đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đang có mặt tại Doha để tiến hành cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao Qatar.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA và kênh PressTV của Iran, phái đoàn Iran dự kiến tiến hành tham vấn với các quan chức cấp cao Qatar về một số nội dung nhằm chấm dứt cuộc chiến chống lại Iran.

Trong khi đó, hãng tin bán chính thức Mehr cũng của Iran cho biết phái đoàn Iran dự kiến gặp Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ, do Pakistan làm trung gian và Qatar hỗ trợ, đang tiếp tục diễn ra dựa trên đề xuất 14 điểm của Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm đạt được một Bản ghi nhớ (MOU) hướng tới chấm dứt chiến sự.

Trước đó, ông Baghaei cho biết Iran và Mỹ đã tiến gần hơn tới việc hoàn tất bản ghi nhớ 14 điểm nhằm chấm dứt các hành động quân sự trên biển của Mỹ và bảo đảm việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Cùng ngày 25/5, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv cho biết, hãng tin Iran International ngày 24/5 dẫn một nguồn tin am hiểu trực tiếp tiến trình thương lượng cho biết Iran đang yêu cầu giải phóng ngay lập tức 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa tại Qatar như điều kiện tiên quyết để tiếp tục đàm phán với Mỹ.

Theo nguồn tin này, đây hiện là trở ngại duy nhất cản trở việc thúc đẩy thêm các cuộc đàm phán liên quan đến một MOU nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng một trong những yêu cầu rộng hơn của Tehran là toàn bộ tài sản bị phong tỏa của nước này phải được giải ngân trong khuôn khổ bất kỳ thỏa thuận toàn diện nào trong tương lai.

Hồi tháng 4, một quan chức cấp cao Iran cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran đang được giữ tại Qatar. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nhanh chóng bác bỏ thông tin này.

Sau đó, một nguồn tin Iran khác cho biết Washington đã chấp thuận giải phóng 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Tehran tại Qatar./.

