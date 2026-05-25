Phái đoàn Iran đến Qatar để chuẩn bị đàm phán với Mỹ

Ngày 25/5, phái đoàn cấp cao Iran đã đến Qatar để đàm phán với Mỹ về thỏa thuận hòa bình và việc giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của nước này.



Theo truyền thông, dẫn đầu phái đoàn này là Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, những người đã tham gia vòng đàm phán trực tiếp hồi tháng 4 tại Pakistan.



Vòng đàm phán của Iran và Mỹ tại Qatar đang thu hút sự quan tâm của thế giới sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gợi ý rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong ngày 25/5.

Tuy nhiên, các tuyên bố của cả Tehran và Washington sau đó đều phủ nhận sự lạc quan về một thỏa thuận nhanh chóng.

Phát biểu tại buổi họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết dù hai bên đã đạt được kết luận về "phần lớn các vấn đề" song "không ai có thể khẳng định" việc ký kết một thỏa thuận sắp diễn ra.

Ông Baqaei cũng nhấn mạnh lập trường rằng Iran sẽ tiếp tục quản lý giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bằng cách thu phí dịch vụ.



Trong khi đó, bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho thấy thái độ cứng rắn từ Washington.

Ông Trump yêu cầu các nhà đàm phán nước này không vội vã trong việc đạt được thỏa thuận với Iran, đồng thời liên tục nhấn mạnh tuyên bố thỏa thuận với Iran hoặc sẽ là "một thỏa thuận tuyệt vời và có ý nghĩa, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả."

Trong bài đăng sau đó vài giờ, Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia đa số Hồi giáo trên khắp Trung Đông và các khu vực khác bình thường hóa quan hệ với Israel, như một phần của thỏa thuận hòa bình tại khu vực.

Ông cho rằng sau những nỗ lực của Mỹ, các quốc gia gồm Arập Xêút, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan đều phải đồng thời ký kết Hiệp định Abraham, một thỏa thuận được thúc đẩy nhằm điều chỉnh việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và các quốc gia vốn có lịch sử thù địch với nước này.



Theo các nguồn tin ngoại giao, Washington và Iran đang soạn thảo khuôn khổ Bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz.

Trong các đề xuất, sau khi Iran ký bản ghi nhớ, trong vòng 30 ngày, nước này sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz và triển khai các biện pháp đảm bảo hoạt động giao thương trở lại như trước xung đột.

Cũng theo đề xuất, Iran, Mỹ và các đồng minh sẽ tuyên bố chấm dứt lập tức mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban.

Đề xuất cũng bao gồm việc Iran tái khẳng định sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên sẽ làm việc trong 2 tháng tiếp theo để thống nhất về cơ chế xử lý kho dự trữ vật liệu urani làm giàu của Iran./.

