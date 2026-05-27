Hiện đại hóa năng lực quốc phòng, Triều Tiên xác nhận thử loạt vũ khí mới

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/5 xác nhận nước này đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới cùng nhiều tên lửa hành trình chiến thuật, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ KCNA cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra lúc 13h ngày 26/5 giờ địa phương.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn và pháo phản lực được phóng về phía Hoàng Hải từ khu vực Jongju thuộc tỉnh Bắc Phyongan của Triều Tiên.

Theo KCNA, hoạt động này là một phần trong Kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa nhằm thực hiện mục tiêu phát triển quốc phòng 5 năm của Triều Tiên.

Cuộc thử nghiệm tập trung đánh giá sức mạnh đầu đạn của tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của hệ thống pháo phản lực dẫn đường cỡ 240 mm có tầm bắn mở rộng và khả năng tấn công chính xác mục tiêu của tên lửa hành trình chiến thuật sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ sự hài lòng lớn đối với kết quả thử nghiệm, đồng thời nhận định đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy năng lực quân sự và khả năng tác chiến của Triều Tiên đang được tăng cường.

Ông Kim cũng đặc biệt đánh giá cao tên lửa hành trình chiến thuật mới, loại vũ khí dự kiến được triển khai tại các đơn vị pháo binh tầm xa gần khu vực biên giới liên Triều.

Theo KCNA, hệ thống tên lửa này tích hợp nhiều phương thức dẫn đường, trong đó có công nghệ lập bản đồ địa hình và nhắm mục tiêu bằng AI, cho phép tấn công mục tiêu trong phạm vi 100km với độ chính xác cao.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tái khẳng định mục tiêu phát triển đồng thời năng lực hạt nhân và lực lượng quân sự thông thường, nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ chủ quyền và quyền tự vệ của nước này sẽ được thể hiện bằng những hành động rõ ràng hơn.

Liên quan diễn biến trên, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cùng ngày tái khẳng định cam kết bảo vệ các đồng minh trong khu vực sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, bộ cho biết Mỹ đã nắm được thông tin về các vụ phóng và đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh cũng như đối tác trong khu vực.

Tuyên bố nêu rõ theo các đánh giá hiện tại, sự kiện này không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với nhân sự, lãnh thổ của Mỹ hay các đồng minh. Mỹ tiếp tục cam kết bảo vệ lãnh thổ quốc gia và các đồng minh trong khu vực.

Các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sớm thăm Bình Nhưỡng, sau các cuộc gặp riêng gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng Năm này./.

