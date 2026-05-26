Hàn Quốc tăng cường năng lực tự vệ quốc gia, phát triển tàu ngầm hạt nhân

Theo hãng tin Yonhap, ngày 26/5, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra chỉ thị tăng tốc triển khai kế hoạch sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố năng lực tự vệ quốc gia trong bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa có khuynh hướng gia tăng.

Ông Lee Jae Myung tuyên bố Hàn Quốc cần thúc đẩy hơn nữa việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ máy bay không người lái, đồng thời đẩy mạnh triển khai tàu ngầm hạt nhân – tài sản chiến lược cốt lõi cho năng lực quốc phòng tương lai.

Bên cạnh đó, ông Lee Jae Myung cũng nhấn mạnh yêu cầu Seoul sớm giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ - một trong những cam kết chính sách trọng tâm của ông, với mục tiêu hoàn tất trong nhiệm kỳ 5 năm kết thúc vào năm 2030.

Tại cuộc họp, Tổng thống Lee cũng kêu gọi triển khai toàn diện các nỗ lực nhằm xây dựng quân đội Hàn Quốc thành lực lượng “hùng mạnh, định hướng tương lai và sở hữu công nghệ tiên tiến.”

Theo đó, ông nhấn mạnh năng lực quốc phòng của Hàn Quốc đủ để tự bảo vệ đất nước, song cần tiếp tục tăng cường trước bối cảnh quốc tế ngày càng khắc nghiệt.

Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc đồng thời kêu gọi thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng “K-defense,” hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp quốc phòng mới có khả năng dẫn dắt thị trường toàn cầu trong các lĩnh vực robot, máy bay không người lái và công nghệ không gian, song song với việc củng cố ngoại giao đa phương.

Ông nhận định điều tối quan trọng là nỗ lực kiến tạo hòa bình nhằm ngăn ngừa chiến tranh bùng phát, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các mạng lưới an ninh đa phương.

Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch xây dựng trung tâm hàng hải toàn cầu tại khu vực duyên hải Đông Nam Hàn Quốc - dự án mang ý nghĩa địa chính trị đặc biệt.

Với mục tiêu mở rộng các tuyến vận tải Bắc Cực, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch biến thành phố Busan cùng khu vực lân cận trở thành trung tâm hàng hải toàn cầu.

Trong khuôn khổ sáng kiến này, nhiều doanh nghiệp vận tải biển cùng cơ quan bộ đã chuyển trụ sở tới Busan – thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu vận hành hiệu quả “Quỹ tăng trưởng công” do chính phủ dẫn dắt, nhằm bảo đảm lợi nhuận cao hơn cho nhà đầu tư.

Quỹ này được thành lập với mục tiêu huy động 150.000 tỷ won (tương đương khoảng 99,5 tỷ USD) từ nhà đầu tư cá nhân và nguồn tài chính nhà nước trong vòng 5 năm tới để đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc, bao gồm bán dẫn, công nghiệp quốc phòng và công nghệ sinh học.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng quỹ đầu tư này sẽ góp phần kiềm chế xu hướng phân hóa ngày càng sâu sắc trong xã hội.

Cũng trong ngày 26/5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back cho biết Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân do nước này tự chế tạo, sử dụng urani làm giàu ở mức thấp, đồng thời dự kiến hạ thủy chiếc đầu tiên vào giữa thập niên 2030.

Phát biểu này được ông Ahn Gyu Back đưa ra tại cuộc họp chiến lược quốc phòng do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì tại căn cứ hải quân ở Changwon, cách Seoul khoảng 300 km về phía Nam.

Dự án mang tên “Jang Bogo N” hướng tới việc nghiên cứu và đóng mới các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ngay tại Hàn Quốc, với mục tiêu đưa vào khung tác chiến sau giai đoạn cuối thập niên 2030.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết chữ “N” trong tên dự án tượng trưng cho định hướng phát triển “thế hệ mới” (next-generation), “chạy bằng năng lượng hạt nhân” (nuclear-powered) và ứng dụng “công nghệ tiên tiến mới” (neo-technology).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, tàu ngầm hạt nhân được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa, nhờ khả năng hoạt động dưới nước trong thời gian dài cùng tính cơ động vượt trội. Các tàu ngầm này sẽ sử dụng urani làm giàu ở mức tối đa 20% làm nhiên liệu.

Bên cạnh đó, ông Ahn đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc vẫn kiên định tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân thông qua hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)./.

