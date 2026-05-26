Hàn Quốc cân nhắc kỹ việc xả kho dầu dự trữ chiến lược

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Yang Ghi Wuk - Thứ trưởng phụ trách thương mại, công nghiệp và an ninh năng lượng thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc cho biết việc xả kho dầu dự trữ chiến lược ra thị trường là biện pháp chỉ nên sử dụng như một lá bài cuối cùng trong trường hợp khẩn cấp nhất.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc cam kết giải phóng 22,46 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trước ngày 9/6 theo kế hoạch chung được các quốc gia thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông qua nhằm ứng phó với nguy cơ gián đoạn thị trường dầu mỏ do hoạt động quân sự của Mỹ và Israel (Ix-ra-en) nhắm vào Iran hồi cuối tháng 2/2026.

Ông Yang cho biết những lo ngại về khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu đã phần nào dịu bớt trong thời gian gần đây nhờ các tín hiệu cho thấy tình hình tại Trung Đông có thể được cải thiện. Tuy nhiên, cho tới vài ngày trước, vẫn xuất hiện những dự báo về khả năng nguồn cung dầu bị gián đoạn nếu việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài.

Tuần trước, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cảnh báo lượng dầu dự trữ thương mại toàn cầu đang suy giảm với tốc độ rất nhanh, đồng thời cho rằng thị trường dầu mỏ có nguy cơ bước vào vùng đỏ trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới.

Theo ông Yang, hiện chính phủ Hàn Quốc chưa nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải giải phóng dầu dự trữ nhờ những nỗ lực bảo đảm nguồn cung thay thế cũng như cơ chế hoán đổi dầu thô với các doanh nghiệp tư nhân.

Quan chức này cũng cho biết chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tuân thủ kế hoạch của IEA ở mức cao nhất có thể, song nhấn mạnh đây không phải nghĩa vụ mang tính bắt buộc và các quốc gia thành viên sẽ không bị xử phạt nếu không thực hiện đúng tiến độ.

Theo ông, thời điểm và phương thức giải phóng dầu có thể khác nhau tùy điều kiện từng nước.

Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc cho biết nguồn cung dầu thô của nước này hiện tương đối ổn định, với khoảng 85% lượng dầu nhập khẩu trước xung đột Iran đã được bảo đảm cho nhu cầu sử dụng trong tháng 7.

Trong khi đó, tỷ lệ dầu nhập khẩu từ các khu vực ngoài Trung Đông trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay đã tăng mạnh lên 51,5%, so với mức 30,9% cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc, tỷ trọng dầu nhập khẩu của Hàn Quốc từ khu vực Bắc và Nam Mỹ tăng từ 23,1% lên 35,6%, trong khi nguồn cung từ châu Á tăng từ 5% lên 7,4%.

Tỷ trọng dầu nhập khẩu từ châu Phi cũng tăng từ 2,2% lên 8,3% trong cùng kỳ./.

