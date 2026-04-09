Mỹ mở rộng mạng lưới kho dự trữ nhiên liệu quân sự ở Thái Bình Dương

Theo trang tin của Viện Hải quân Mỹ, USNI News, Lầu Năm Góc có kế hoạch mở một kho dự trữ mới tại miền Nam Philippines vào năm 2028, đặt nền móng cho việc mở rộng mạng lưới các trung tâm tiếp nhiên liệu phục vụ hoạt động quân sự của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương.

Nguồn tin cho biết trong tháng 3/2026, Cơ quan Hậu cần Quốc phòng (DLA) của Mỹ đã yêu cầu hỗ trợ thiết lập một Điểm hỗ trợ nhiên liệu quốc phòng (DFSP) quanh khu vực Davao trên đảo Mindanao ở miền Nam Philippines.

Đây là các kho tiếp nhiên liệu mà Lầu Năm Góc sử dụng để tập kết nhiên liệu và dầu bôi trơn nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ.

Theo tuyên bố về nội dung công việc, nhà thầu dự kiến sẽ vận hành và lưu trữ các sản phẩm nhiên liệu thuộc sở hữu của Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 4/2028 đến tháng 10/2031.

Trong số nhiên liệu được tập kết tại địa điểm Davao, khoảng một nửa sẽ dành cho nhiên liệu chưng cất hải quân loại F76, phần còn lại là nhiên liệu hàng không loại JP5.

DFSP Davao dự kiến sẽ hỗ trợ tới 41 triệu gallon (hơn 155 triệu lít) sản phẩm nhiên liệu và dầu bôi trơn.

Sau khi đi vào hoạt động, DFSP Davao sẽ cho phép các tàu hải quân Mỹ tiếp nhận nhiên liệu tại một điểm thay thế cách xa các cảng Subic và Manila hướng ra Biển Đông, những khu vực có nguy cơ chịu bị tổn thương nếu xảy ra xung đột trong khu vực.

Vị trí của kho nằm trong Vịnh Davao cũng giúp Mỹ tiếp cận nguồn cung nhiên liệu ngay sát Biển Sulu, một trong những tuyến đường thủy được lực lượng hải quân Mỹ - bao gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay và tàu đổ bộ tấn công - sử dụng để di chuyển ra vào chuỗi đảo thứ nhất.

Sau DFSP Davao, Mỹ có kế hoạch xây dựng các kho tiếp nhiên liệu khu vực nằm ở phía Đông Nam của chuỗi đảo đầu tiên ở Papua New Guinea và Australia./.

