Chuyên gia thảo luận về hạ tầng số, 5G, AI, an ninh mạng và kinh tế số Việt Nam

Ngày 26/5, tại Digital Summit Hanoi 2026 do Viettel và Hiệp hội Di động Thế giới (GSMA) đồng tổ chức, lãnh đạo ngành khoa học công nghệ, đại diện các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước tham gia thảo luận về hạ tầng số, 5G, AI, an ninh mạng và mô hình tăng trưởng mới của kinh tế số Việt Nam.

Trong lần thứ hai Viettel đồng hành cùng sự kiện, Digital Summit Hanoi 2026 quy tụ cơ quan quản lý, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong hệ sinh thái số để thảo luận về kinh tế số Việt Nam.

GSMA là hiệp hội quốc tế đại diện cho ngành di động thế giới, gồm hơn 1.000 nhà mạng, công ty công nghệ và các bên liên quan trong hệ sinh thái, hoạt động nhằm định hướng và xây dựng các tiêu chuẩn chung của ngành.

Với chủ đề "From Connectivity to High Value Growth," Digital Summit Hanoi 2026 là không gian đối thoại chính sách - công nghệ - kinh doanh về cách Việt Nam xây dựng các giá trị cao hơn, sản phẩm và dịch vụ số mới dựa trên 5G, AI, hạ tầng số, an toàn thông tin và các mô hình hợp tác.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được định hình lại bởi biến động địa chính trị, công nghệ mới và các dòng vốn đầu tư mới, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận như một nền kinh tế số quan trọng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. GSMA nhận định kết nối thế hệ mới và hạ tầng số sẽ là các yếu tố quyết định để Việt Nam đạt được vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại Digital Summit Hanoi 2026, Viettel tham gia thảo luận về hạ tầng viễn thông thế hệ mới, mạng lưới AI-Native, bảo vệ niềm tin số và các dịch vụ số thế hệ mới dựa trên 5G. (Ảnh: Viettel)

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển đổi mạng viễn thông từ các hệ thống phản ứng thụ động thành các nền tảng tự động, tự tối ưu hóa. Đại diện Viettel Network trình bày về mạng lưới AI-native, tập trung vào việc đưa trí tuệ nhân tạo vào mạng truy nhập vô tuyến, mạng lõi và trung tâm dữ liệu biên. Cách tiếp cận này cho thấy mạng viễn thông trong giai đoạn mới không chỉ phục vụ truyền tải dữ liệu, mà còn trở thành hạ tầng thông minh, có khả năng tự tối ưu, hỗ trợ xử lý thời gian thực và tạo điều kiện cho các dịch vụ AI triển khai ở quy mô lớn.

Ở nhóm chủ đề niềm tin số và an toàn không gian mạng, đại diện Viettel Cyber Security trình bày về phòng chống lừa đảo và tin nhắn rác. Đây là một trong những vấn đề thiết thực khi kinh tế số phát triển nhanh, kéo theo yêu cầu cao hơn về bảo vệ người dùng, bảo vệ dữ liệu và duy trì niềm tin vào các dịch vụ số quy mô lớn.

Ở nhóm chủ đề dịch vụ số mới, Viettel Network tham gia thảo luận về hiện trạng và tiềm năng của Open API – giao diện lập trình cho phép các nhà phát triển dịch vụ số tiếp cận vào năng lực của nhà mạng để cải thiện và cá nhân hoá sản phẩm dịch vụ. Với Open API, năng lực của nhà mạng có thể trở thành nền tảng cho các doanh nghiệp, ngân hàng, sàn thương mại điện tử, dịch vụ y tế, logistics và cả dịch vụ công xây dựng các sản phẩm số an toàn, linh hoạt và hiệu quả hơn. Đây cũng là dịch vụ hứa hẹn mở ra tăng trưởng mới cho lĩnh vực viễn thông.

Trong giai đoạn Việt Nam đặt mục tiêu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng, Viettel khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực về hạ tầng mạng thông minh, an toàn thông tin, AI và các dịch vụ số cho chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

Các phiên thảo luận tại Digital Summit Hanoi 2026 cũng đề cập đến những hướng ứng dụng của mạng 5G trong y tế, kinh tế tầm thấp, kết nối hàng hải, công nghiệp thông minh và dịch vụ công. Đây là những lĩnh vực cho thấy giá trị của 5G không nằm ở tốc độ đơn thuần, mà ở khả năng tạo ra các sản phẩm, mô hình kinh doanh mới và mở rộng không gian tăng trưởng cho nền kinh tế.

Digital Summit 2026 tiếp tục là diễn đàn để cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ Việt Nam và các đối tác quốc tế trao đổi về chính sách cho đổi mới sáng tạo, chuẩn hóa hạ tầng số, an toàn dữ liệu, hợp tác công – tư, phát triển nhân lực công nghệ và khả năng thương mại hóa các ứng dụng AI, 5G trong thực tiễn./.

