Đồng Nai: Giá cao su tăng mạnh, nông dân kỳ vọng mùa bội thu

Những ngày cuối tháng 5, không khí nhộn nhịp, khẩn trương rộn ràng khắp các vùng trồng cao su tại thành phố Đồng Nai khi bước vào vụ thu hoạch mới.

Sau nhiều năm liền ảm đạm, giá mủ cao su bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua đang mang lại niềm vui lớn và kỳ vọng về một mùa bội thu.

Niềm vui đầu mùa

Cuối tháng 5, giá thu mua mủ nước cao su đã tăng mạnh, cao hơn cùng kỳ năm ngoái hơn 100 đồng/độ. Cụ thể, tại xã Phú Nghĩa, giá thu mua ở mức khoảng 560-570 đồng/độ tùy theo khu vực.

Trong khi đó, mủ đông đặc cũng duy trì ở mức cao khoảng 28.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 10.000 đồng so với cùng kỳ. Khởi đầu thuận lợi này mang lại niềm vui lớn cho các hộ trồng cao su sau chuỗi ngày dài ảm đạm.

Điển hình như gia đình ông Điểu Hùng ở thôn Sơn Trung (xã Phú Nghĩa) hiện có gần 2 ha cao su hơn 15 năm tuổi đang cho mủ ổn định. Bước vào vụ cạo mới với giá mủ khởi sắc, gia đình ông không giấu được niềm phấn khởi và kỳ vọng vào một mùa vụ bội thu.

Niềm vui càng ý nghĩa hơn khi năm qua, gia đình ông đã thanh lý gần 4ha điều già cỗi để chuyển hướng đầu tư, nên nguồn thu từ vườn cao su hiện nay trở thành nguồn sống chính của cả gia đình trong những năm tới.

Giá thu mua mủ cao su đầu mùa tăng cao giúp nông dân phấn khởi. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Ông Điểu Hùng phấn khởi cho biết: "Năm nay, đầu vụ giá thu mua mủ nước và mủ đông đặc đều cao hơn năm ngoái. Nếu thị trường tiếp tục giữ giá ổn định thế này, không bị sụt giảm sâu thì người trồng cao su chúng tôi mới thực sự yên tâm sản xuất và có thêm nguồn tích lũy đáng kể. Riêng với gia đình tôi, mức giá hiện tại đã góp phần rất lớn để ổn định kinh tế, trang trải sinh hoạt và lo cho các con ăn học chu đáo hơn."

Việc giá cao su đã tăng vọt so với những năm gần đây, theo ông Hùng, mức giá lý tưởng hiện nay không chỉ giải quyết bài toán kinh tế trước mắt mà còn tạo động lực lớn để bà con mạnh dạn đầu tư phân bón, chế phẩm sinh học bài bản theo khuyến cáo của ngành chức năng, nhằm phục hồi dưỡng chất cho đất và dưỡng cây khỏe mạnh cho các chu kỳ khai thác tiếp theo. Đây là giá cao nhất trong gần chục năm trở lại đây.

Cùng chung niềm vui khi bước vào vụ mới, bà Thị Mai có mảnh vườn cao su gần 1,5 ha tại thôn Thác Dài (xã Phú Nghĩa) cũng không giấu nổi sự phấn khởi. Bà Mai cho biết ngay từ khi nghe tin giá mủ năm nay có xu hướng tăng cao hơn hẳn năm ngoái, không khí lao động trong gia đình đã rộn ràng hẳn lên. Ngay trong giữa tháng 5, cả nhà đã tất bật ra vườn làm kiềng, đóng máng, trang bị máng che mưa để chuẩn bị cho nhát dao cạo đầu tiên. Đến nay, vườn cao su của gia đình bà đã khai thác được gần 10 ngày.

Dù thời điểm này gia đình bà Mai chưa tiến hành thu hoạch mủ nước, nhưng mức giá mủ đặc cao cũng đã mang lại sự phấn khởi khi bước vào mùa cạo mới. “Nguồn sống chính của cả nhà tôi từ trước đến nay đều trông cậy vào vườn cao su này. Trước đây gia đình cũng có canh tác thêm cây điều, nhưng nguồn thu nhập từ cây điều rất bấp bênh, thường xuyên bị mất mùa do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan và thất thường. Chính vì vậy, khi thấy giá cao su đầu vụ tăng cao và hy vọng duy trì được đà ổn định như hiện tại, người trồng cao su chúng tôi mới thực sự cởi bỏ được gánh nặng lo âu, yên tâm bám vườn, đầu tư sản xuất để phát triển bền vững loại cây trồng này,” bà Mai chia sẻ.

Niềm vui của gia đình ông Điểu Hùng, bà Thị Mai cũng chính là niềm vui chung của người dân trồng cao su. Gần chục năm qua, giá cả bấp bênh, vật tư nông nghiệp ở mức cao khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

Động lực canh tác bền vững

Dẫu biết rằng đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu và thị trường nông sản luôn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, nhưng sự bứt phá mạnh mẽ của giá mủ ngay từ đầu mùa đã tạo nên một luồng sinh khí mới, tiếp thêm niềm tin và động lực to lớn cho người nông dân về một năm kinh tế khởi sắc với nguồn thu nhập ổn định.

Hộ gia đình ông Hoàng Minh Thông ở thôn Thác Dài (xã Phú Nghĩa) có hơn 3 ha cao su, mỗi sáng cùng gia đình khai thác những dòng mủ nước đầu tiên. Chứng kiến những giọt mủ trắng trong chảy đều vào chén giữa bối cảnh giá thu mua khởi sắc, ông Thông không giấu được niềm vui lớn.

Nông dân tại xã Phú Nghĩa thu hoạch mủ cao su. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Ông Thông cho biết đầu mùa năm nay, giá mủ cao hơn hẳn cùng kỳ năm ngoái khiến bà con ai nấy đều phấn khởi, phấn chấn ra vườn vào vụ. Dù hiện nay, chi phí vật tư nông nghiệp, từ phân bón đến thuốc bảo vệ thực vật đều neo ở mức cao, nhưng nhờ giá mủ tăng vọt đã giúp người dân phần nào nhẹ gánh lo âu về chi phí đầu tư.

Cũng theo ông Thông, sự khởi sắc về giá lần này chính là điểm tựa củng cố niềm tin để người dân kiên trì bám vườn, tập trung thâm canh, chăm sóc cây cao su theo hướng bền vững. Người dân sẽ hạn chế tối đa tình trạng chạy đua theo phong trào, chặt sau trồng trước hay chuyển đổi cây trồng một cách tự phát khi thị trường biến động về giá.

Giá mủ cao su bất ngờ tăng vọt so với cùng kỳ đầu năm ngoái khiến người trồng vô cùng phấn khởi. Trước tín hiệu tích cực từ thị trường, ngành chức năng cũng nhanh chóng đưa ra khuyến cáo người dân cần tập trung chăm sóc tốt vườn cây để đảm bảo nguồn thu bền vững.

Ông Phan Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Khu vực 16 (thành phố Đồng Nai) cho rằng đối với việc chăm sóc cây trồng nói chung và cây cao su nói riêng, lưu ý quan trọng nhất là bà con cần tập trung chăm sóc cốt lõi từ giá thể đất hơn là chỉ chú trọng vào cây.

Bởi lẽ, đất chính là yếu tố quyết định cây có sinh trưởng tốt và cho năng suất cao hay không. Khi đất khỏe, sạch nấm bệnh và sâu hại thì cây trồng chắc chắn sẽ phát triển bền vững.

Ông Phan Văn Hà khuyến cáo người dân bắt buộc phải chuyển dịch theo hướng nông nghiệp hữu cơ hoặc hữu cơ vi sinh, tích cực sử dụng các chế phẩm sinh học hoặc kết hợp phân hữu cơ vi sinh với phân NPK hỗn hợp để bổ sung dinh dưỡng.

Đặc biệt, việc bón phân phải dựa trên nhu cầu thực tế của từng giai đoạn phát triển, vì mỗi thời kỳ cây cao su cần các nguyên tố dinh dưỡng khác nhau. Việc chủ vườn thấu hiểu để đáp ứng đúng, đủ lượng dinh dưỡng cần thiết mới là chìa khóa vàng giúp tối ưu hóa năng suất trong mỗi mùa vụ.

Hiện nay, sự khởi sắc của giá mủ cao su ngay từ đầu mùa đã và đang mang lại niềm vui lớn, giải tỏa áp lực chi phí vật tư cho người nông dân. Bước vào vụ cạo mới, bà con nông dân trồng cao su đều chung kỳ vọng giá cả sẽ giữ vững đà ổn định để yên tâm bám vườn, đầu tư canh tác theo hướng hữu cơ bền vững và hạn chế tình trạng chuyển đổi cây trồng tự phát./.

Thị trường hàng hóa nguyên liệu: Giá cao su ổn định quanh mốc 2.110 USD mỗi tấn Khi phần lớn các sở giao dịch lớn nghỉ lễ Giáng sinh, cao su RSS3 là mặt hàng duy nhất vẫn duy trì giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa Osaka (Nhật Bản), giữ ổn định quanh mốc 2.110 USD/tấn.

​

​