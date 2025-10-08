Giá cao su tiếp tục đi xuống, dầu thô dao động quanh vùng đáy ngắn hạn

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày 7/10. Giới đầu tư trong nước và thế giới tạm “giữ vị thế” khi cân nhắc giữa rủi ro dư cung và triển vọng nhu cầu hồi phục chậm.

Giá cao su tiếp tục đi xuống do nguồn cung dồi dào, còn dầu thô dao động quanh vùng đáy ngắn hạn sau khi OPEC+ quyết định nâng sản lượng.

Chỉ số MXV-Index hạ nhẹ 0,1% xuống 2.281 điểm, phản ánh giai đoạn lắng nhịp trước khi thị trường xác lập xu hướng mới.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp chìm sâu trong sắc đỏ; trong đó, giá cao su tiếp tục chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ lại cho thấy dấu hiệu chững lại.

Cụ thể, giá cao-su TSR20 ghi nhận mức giảm hơn 0,5% xuống mức 1.704 USD/tấn trong khi giá cao-su RSS3 tiếp tục duy trì ở mức thấp, quanh ngưỡng 1.983 USD/tấn.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các quốc gia sản xuất cao-su thiên nhiên (ANRPC), sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2025 dự kiến sẽ đạt khoảng 14,892 triệu tấn, tăng 0,5% so với năm 2024.

Trong các quốc gia sản xuất chủ lực, Thái Lan dự báo sẽ tăng trưởng 1,2%, Trung Quốc tăng 6%, Ấn Độ tăng 5,6%, Campuchia và Myanmar lần lượt tăng 5,6% và 5,3%, nhóm các nước khác tăng 3,5%. Ngược lại, Indonesia giảm mạnh 9,8%, Việt Nam giảm 1,3% và Malaysia giảm 4,2%.

Ở mảng xuất khẩu, Bờ Biển Ngà - quốc gia giữ vị trí thứ ba về sản xuất cao su trên thế giới tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng vượt trội trong năm 2025 .

Trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cao su của Bờ Biển Ngà đạt tổng cộng 1,05 triệu tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2024 (920.000 tấn). Riêng trong tháng 8/2025, khối lượng cao-su xuất khẩu của nước này đã tăng tới 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, sản lượng xuất khẩu của tháng 8 vẫn còn thấp hơn 8,9% so với tháng 7 trước đó.

Trong khi đó, giá cao/su hiện vẫn đang chịu sức ép mạnh từ thị trường ô tô Trung Quốc, nơi cạnh tranh gay gắt khiến doanh thu và giá bán đều giảm, kéo theo nhu cầu cao su trở nên bấp bênh hơn.

Cụ thể, tháng 9 vừa qua, hãng xe BYD ghi nhận doanh số giảm 5,5%, còn 396.270 xe, lần giảm đầu tiên sau 18 tháng qua. Hãng cũng đã hạ mục tiêu doanh số năm nay xuống 4,6 triệu xe, giảm 16% so với kế hoạch ban đầu.

Tại thị trường nội địa, giá mủ nước thu mua tại Bình Phước ngày 7/10 giảm từ 5 - 10 đồng/độ so với phiên trước, dao động ở mức 405-415 đồng/độ. Lượng mủ được các nhà máy thu mua có xu hướng giảm do nhu cầu từ Trung Quốc sụt giảm rõ rệt. Song song đó, giá mủ chén trong tỉnh giảm thêm 500-1.000 đồng/kg, đạt mức 19.000-20.500 đồng/kg.

Ngoài ra, mặt bằng giá thu mua mủ của các doanh nghiệp nhìn chung vẫn giữ ổn định so với ngày trước đó. Trong đó, cao-su Phú Riềng duy trì giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ; còn giá mủ chén của cao su Bà Rịa dao động trong khoảng 17.200-18.500 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường năng lượng phiên hôm qua ghi nhận những diễn biến trái chiều. Đặc biệt là hai mặt hàng dầu thô với hai mức điều chỉnh nhẹ dưới 0,1%. Chốt phiên, giá dầu Brent lùi về mốc 65,45 USD/thùng, tương ứng với mức giảm 0,03%; trong khi giá dầu WTI nhích lên mốc 61,73 USD/thùng, ghi nhận mức tăng 0,06%.

Các chuyên gia phân tích của ngân hàng ING nhận định, mức tăng sản lượng 137.000 thùng/ngày của OPEC+ trái ngược với dự đoán của thị trường về một mức tăng mạnh hơn, cho thấy sự thận trọng của liên minh này trước dự báo dư cung toàn cầu trong quý 4/2025 và năm 2026.

Báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn mới đây của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) càng củng cố dự báo trên khi cho biết sản lượng dầu thô tại Mỹ năm nay dự kiến đạt 13,53 triệu thùng/ngày, tăng 0,6% so với dự báo trước đó. Điều này góp phần làm tăng sản lượng dầu toàn cầu, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên giá dầu.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu dầu thô gia tăng, đặc biệt tại Trung Quốc và Ấn Độ, đã phần nào hỗ trợ đà tăng của giá.

Theo dữ liệu từ Phòng Kế hoạch và Phân tích Dầu mỏ thuộc Bộ Dầu mỏ Ấn Độ, nhu cầu nhiên liệu của quốc gia đông dân nhất thế giới trong tháng 9 tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các báo cáo thị trường cho thấy đến hết năm 2026, các doanh nghiệp dầu khí Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung khoảng 169 triệu thùng dầu vào kho dự trữ quốc gia - yếu tố có thể góp phần duy trì lực cầu ổn định trong trung hạn.

Trong một diễn biến khác liên quan đến thị trường năng lượng, giá khí tự nhiên tại Mỹ tiếp tục đà tăng từ phiên ngày 6/10.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá mặt hàng này trên sàn NYMEX đã tăng tới 4,2%, leo lên mốc 3,5 USD/MMBtu, mốc cao nhất kể từ tháng 7. Đà tăng chủ yếu đến từ kỳ vọng gia tăng nhu cầu sử dụng khí làm nhiên liệu sưởi ấm trong bối cảnh dự báo thời tiết lạnh giá được công bố.

