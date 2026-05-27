Giá vàng giảm do lo ngại lạm phát đẩy mạnh kỳ vọng tăng lãi suất

Giá vàng thế giới đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch 26/5 do chịu áp lực lớn từ đồn đoán thị trường về việc Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Cùng với đó là các cuộc không kích mới của Mỹ vào Iran, động thái làm mờ nhạt hy vọng về một thỏa thuận hòa bình, đồng thời đẩy giá dầu thô tăng vọt và làm thổi bùng trở lại những lo ngại về lạm phát.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống mức 4.511,23 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 6/2026 của Mỹ giảm 0,2%, đóng cửa ở mức 4.513,90 USD/ounce.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng mạnh đang đe dọa trực tiếp đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, bởi các nhà sản xuất sẽ buộc phải đẩy phần chi phí gia tăng sang người tiêu dùng.

Những diễn biến này củng cố niềm tin của thị trường vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ, đặc biệt trong bối cảnh tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh vừa chính thức nhậm chức hôm 22/5. Hiện tại, giới đầu tư dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 tới. Dù vàng luôn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, song môi trường lãi suất cao lại làm mất đi sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định thị trường trái phiếu đang đánh cược rằng động thái tiếp theo của Fed sẽ là tăng lãi suất. Đây chính là yếu tố gây áp lực tiêu cực lên thị trường vàng trong phiên 26/5.

Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào báo cáo Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào 28/5. Các số liệu này sẽ giúp thị trường đánh giá chính xác hơn áp lực lạm phát và phác thảo lộ trình chính sách tiền tệ tương lai của Fed.

Trước những rủi ro dai dẳng từ lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên, ngân hàng UBS đã quyết định hạ 400 USD đối với mục tiêu giá vàng cuối năm nay, xuống còn 5.500 USD/ounce.

Khép lại phiên giao dịch, đà giảm cũng lan rộng sang các kim loại quý khác, trong đó giá bạc giao ngay sụt 2,3% xuống 76,27 USD/ounce, giá bạch kim giảm 1,3% xuống 1.942,56 USD/ounce và giá palladium giảm 1,3% xuống 1.379,54 USD/ounce.

Tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 158,50-161,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

