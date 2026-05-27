EVNHANOI không có lịch cắt điện ngày 27/5, phát động chiến dịch “HÀ NỘI 26+”

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về lịch ngừng cấp điện, EVNHANOI khẳng định không có bất cứ kế hoạch nào như vậy trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày 27/5/2026.

Để đối phó với cao điểm nắng nóng, EVNHANOI cho biết đã chủ động hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đã lập trước đó (trừ các trường hợp có nguy cơ gây sự cố).

Song song đó, ngành điện Thủ đô đang triển khai đồng bộ các phương án vận hành: Tăng cường ứng trực 24/24h; kiểm tra lưới điện tại các khu vực phụ tải tăng cao; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị, sẵn sàng xử lý nhanh nhất mọi tình huống phát sinh trên lưới điện.

Trong những ngày hè cao điểm hiện nay, khi nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối. Điều hòa nhiệt độ trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, văn phòng hay cửa hàng.

Thực tế, nhiều hộ gia đình có thói quen cài đặt điều hòa ở mức nhiệt rất thấp để làm mát nhanh. Tuy nhiên, việc duy trì mức nhiệt quá thấp trong thời gian dài không chỉ khiến điện năng tiêu thụ tăng vọt mà còn tạo áp lực khổng lồ lên hệ thống điện đô thị, gia tăng nguy cơ quá tải lưới điện cục bộ.

Trước thực tế đó, EVNHANOI chính thức phát động chiến dịch mang tên “HÀ NỘI 26+” với thông điệp giản dị nhưng thiết thực: Hãy cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên.

Chiến dịch “HÀ NỘI 26+” của EVNHANOI.

Theo các chuyên gia năng lượng, chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa thêm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ có thể giảm từ 3-5%. Khi hàng triệu thiết bị điều hòa trên toàn thành phố cùng được điều chỉnh hợp lý, hiệu quả tiết kiệm cho toàn hệ thống sẽ trở nên rất đáng kể.

EVNHANOI nhấn mạnh, chiến dịch này không kêu gọi người dân phải cắt giảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, mà hướng tới việc sử dụng điện thông minh và hợp lý hơn, vừa đảm bảo đủ mát cho mỗi gia đình, vừa góp phần tiết kiệm chi phí tiền điện trong những tháng hè oi bức.

Thông qua chiến dịch “HÀ NỘI 26+,” ngành điện mong muốn lan tỏa thói quen sử dụng điện văn minh và có trách nhiệm với cộng đồng. EVNHANOI khuyến nghị khách hàng áp dụng các biện pháp đơn giản như: Đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để tăng hiệu quả làm mát; Hạn chế bật/tắt điều hòa liên tục và nhớ tắt thiết bị khi không sử dụng; Tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết; Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn.

Từ những thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng điện hằng ngày, mỗi người dân đều đang góp phần quan trọng giúp hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn, bảo đảm cung ứng điện liên tục cho Thủ đô trong mùa hè khắc nghiệt năm nay./.

