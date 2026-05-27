Giá vàng giảm thêm 800.000 đồng, lùi về ngưỡng 160,7 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (26/5), thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm, tỷ giá trung tâm cũng quay đầu giảm nhẹ.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 10 phút, bảng giá tại các "ông lớn" kinh doanh vàng bạc đồng loạt được điều chỉnh giảm. Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng lùi về mức 157,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, "bốc hơi" 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua (26/5).

Không nằm ngoài xu hướng, phân khúc vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và cũng giảm 800.000 đồng/lượng, giao dịch quanh ngưỡng 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Công ty Phú Quý niêm yết 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (26/5).

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sức ép giảm giá ở thị trường trong nước phần lớn bắt nguồn từ đà lao dốc của vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này hiện dao động quanh ngưỡng 4.508 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,4 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.137 đồng/USD, giảm 1 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước ngày 26/5.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm tương ứng, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.123-26.393 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.143-26.393 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.153-26.393 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.140-26.393 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

