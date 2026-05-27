Giá dầu Brent tăng vọt do triển vọng mở lại eo biển Hormuz xa dần

Giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn đã tăng gần 4% trong phiên 26/5 sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Iran.

Động thái này giáng đòn mạnh vào kỳ vọng vừa nhen nhóm hồi cuối tuần qua về việc hai nước sắp đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng và mở cửa trở lại tuyến đường biển huyết mạch qua eo biển Hormuz.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 3,44 USD (3,6%) lên mức 99,58 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2,71 USD (2,8%) xuống mức 93,89 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm diễn ra do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Memorial Day hôm 25/5, khiến mức giá hiện tại mới bắt nhịp đà bán tháo của dầu Brent trong phiên trước đó.

Cùng ngày, giá xăng và dầu diesel kỳ hạn của Mỹ cũng lao dốc lần lượt 7% và 4%, chạm mức đóng cửa thấp nhất trong 5 tuần qua.

Trước đó vào ngày 25/5, giá dầu Brent từng mất 7%, giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20/4 nhờ kỳ vọng thỏa thuận Mỹ-Iran sắp hoàn tất. Các quan chức Mỹ nhiều lần tuyên bố đã tiến rất gần đến việc chấm dứt xung đột. Dù vậy, thực tế hai bên mới chỉ đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời giúp giảm thiểu các cuộc tấn công.

Tuy nhiên, căng thẳng nhanh chóng bùng phát trở lại. Bộ Ngoại giao Iran hôm 26/5 chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ vào tỉnh Hormozgan là hành động "vi phạm trắng trợn" lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài gần 7 tuần qua.

Phía Mỹ gọi đây là các đòn tấn công phòng vệ, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quá trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột có thể "mất thêm vài ngày."

Các vụ không kích diễn ra ngay thời điểm trưởng đoàn đàm phán và bộ trưởng ngoại giao Iran đang có mặt tại Doha (Qatar) để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà nhằm thúc đẩy một thỏa thuận.

Bên cạnh lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng, buộc các nước như Pakistan phải lên kế hoạch tăng cường dự trữ dầu thô và sản phẩm tinh chế, cuộc xung đột còn đè nặng lên nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã sụt giảm trong tháng 5/2026 do lo ngại lạm phát gia tăng trước căng thẳng địa chính trị và bức tranh ảm đạm của thị trường lao động.

Tình trạng vật giá leo thang đang khiến các ngân hàng trung ương, điển hình là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đối mặt nguy cơ phải thắt chặt chính sách tiền tệ, từ đó đẩy chi phí vay mượn của người dân lên cao và cản trở đà tăng trưởng kinh tế./.

