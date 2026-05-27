S&P 500 và Nasdaq lại lập đỉnh bất chấp rủi ro địa chính trị

Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq tiếp tục thiết lập các mức cao kỷ lục mới khi đóng cửa phiên 26/5, khi sự lạc quan nhờ nhóm cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) đã xoa dịu lo ngại về các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 45,65 điểm (0,61%) lên 7.519,12 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite bứt phá 312,21 điểm (1,19%) lên 26.656,18 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghiệp Dow Jones lùi 118,02 điểm (0,23%) xuống 50.461,68 điểm.

Tại châu Âu, các sàn giao dịch lớn ghi nhận diễn biến trái chiều. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 1,0% xuống 8.173,11 điểm và chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) lùi 0,8% xuống 25.184,89 điểm. Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) nhích nhẹ 0,2% lên 10.491,39 điểm khi các nhà giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Động lực chính dẫn dắt thị trường phiên này là nhóm cổ phiếu bán dẫn hưởng lợi từ nhu cầu AI. Điển hình, cổ phiếu Micron tăng vọt 19% và lần đầu tiên đưa giá trị vốn hóa của công ty vượt mốc 1.000 tỷ USD sau khi ngân hàng UBS nâng mức giá mục tiêu cho cổ phiếu này từ 535 USD lên 1.625 USD. Cổ phiếu Qualcomm cũng tăng gần 4,5% sau thông tin đạt thỏa thuận cung cấp chip cho ByteDance (công ty mẹ của TikTok).

Sự tự tin vào làn sóng AI cũng đang khiến giới đầu tư dồn chú ý vào các thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của những công ty AI tư nhân lớn nhất, bao gồm cả SpaceX.

Ngoài ra, tâm lý thị trường cũng được trấn an sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết một thỏa thuận với Tehran nhằm đình chỉ xung đột có thể đạt được trong vài ngày tới.

Cùng lúc đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin Tehran đang tìm cách giải phóng 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng ở nước ngoài.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/5, chỉ số VN-Index giảm 1,85 điểm xuống 1.884,18 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX-Index tăng 6,35 điểm lên 278,15 điểm./.

