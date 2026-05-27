Hải Phòng đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Theo Công ty Điện lực Hải Phòng, trong những ngày nắng nóng từ 22/5 đến 26/5, công suất và sản lượng điện ngày tăng đột biến. Cụ thể, trong các ngày cao điểm nắng nóng từ 22/5 đến 26/5, công suất lớn nhất ngày đạt từ 2.801 MW đến 3.408 MW; trong đó lớn nhất là vào 13 giờ 30 phút ngày 26/5 với công suất là 3.408 MW, tăng cao hơn so với ngày đạt công suất lớn nhất trong năm 2025.

Sản lượng ngày lớn nhất đạt từ trên 59,8 triệu kWh/ngày đến trên 72 triệu kWh/ngày; trong đó, sản lượng lớn nhất là ngày 26/5 đạt 72 triệu kWh, tăng cao hơn so với ngày đạt sản lượng lớn nhất trong năm 2025.

Trong những ngày cao điểm nắng nóng, lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng yêu cầu các điện lực địa phương thường xuyên kiểm tra, bảo trì lưới điện để đảm bảo cấp điện an toàn, giảm thiểu quá tải cục bộ.

Các điện lực hạn chế bố trí thời gian thi công các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, thay thế công tơ định kỳ trong mùa khô và nắng nóng; đảm bảo thực hiện đúng thời gian ngừng, giảm cấp điện = đóng điện như đã thông báo. Đặc biệt, không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch gây mất điện cho khách hàng vào những ngày có nhiệt độ trên 35 độ C.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng Nguyễn Cao Thường yêu cầu các điện lực địa phương không thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ. Đồng thời, các điện lực địa phương tăng cường hướng dẫn khách hàng sử dụng tiết kiệm điện; khuyến cáo khi sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn cần tắt bớt đèn, quạt và các thiết bị điện không cần thiết; sử dụng điều hòa hợp lý, hạn chế khởi động vào khung giờ cao điểm tối (từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ) để tránh gây quá tải lưới điện; khuyến khích khách hàng tra cứu, theo dõi sản lượng điện sử dụng qua ứng dụng/website chăm sóc khách hàng.

Để đảm bảo cung ứng điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt, Điện lực Hải Phòng đã kịp thời xây dựng phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra trong mùa hè 2026, nhất là những ngày nắng nóng cực đoan.

Công ty Điện lực Hải Phòng cũng vừa tổ chức diễn tập cung ứng điện hè năm 2026 với sự tham gia của 30 điểm cầu truyền hình tới 29 đơn vị trực thuộc công ty nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng và khả năng triển khai của các đơn vị trong điều tiết giảm phụ tải, đảm bảo công suất sử dụng không vượt quá phân bổ của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (NSO), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Tình huống được đưa ra là Công ty Điện lực Hải Phòng nhận được thông báo từ NSO và NPC do hệ thống điện có sự cố nguồn điện dẫn đến thiếu hụt công suất từ 14 giờ đến 15 giờ và yêu cầu quản lý nhu cầu phụ tải không để tổng công suất toàn thành phố vượt quá 3.310 MW. Công ty triển khai các giải pháp quản lý nhu cầu phụ tải theo phương án, thông báo đề nghị các khách hàng tham gia thực hiện thỏa thuận điều chỉnh phụ tải DR, dịch chuyển phụ tải.

Sau khi thông báo, chỉ trong 30 phút, các khách hàng đã tham gia thực hiện tiết giảm 132 MW; trong đó, hai khách hàng lớn là Công ty Thép Hòa Phát, Công ty Thép Việt Nhật tham gia tiết giảm nhanh với công suất 52 MW. Tổng số 475 khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải DR, dịch chuyển phụ tải đạt 193,73 MW, đạt tỷ lệ 90,61% theo kịch bản đề ra.

Trong những tháng hè năm 2026, để tránh phải sử dụng đến giải pháp tiết giảm điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn, lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng yêu cầu các điện lực đẩy mạnh việc tuyên truyền, cập nhật các mã nhóm khách hàng thuộc đối tượng theo dõi tiết kiệm điện đã ký trên hệ thống quản lý khách hàng CMIS để có số liệu công suất, sản lượng từ giải pháp tiết kiệm điện, thực hiện các giải pháp tiết kiệm ngay cả khi không có yêu cầu phải khống chế trần công suất; tập trung thực hiện dịch chuyển phụ tải ra khỏi khung giờ cao điểm của hệ thống từ 13 giờ đến 15 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ hàng ngày trong các tháng 5, 6, 7, 8.

Điện lực Hải Phòng cũng tập trung thực hiện giải pháp điều chỉnh phụ tải (DR) đối với các khách hàng tiềm năng tiết giảm loại 2 thông báo trước 24 giờ (với công suất tối đa là trên 223 MW) và trường hợp khẩn cấp sẽ DR với khách hàng loại 1 thông báo trước 2 giờ (với công suất tối đa là trên 105 MW).

Cùng đó, dựa trên biến động thực tế nhu cầu phụ tải và nguồn điện tại thời điểm mùa nắng nóng, Điện lực Hải Phòng sẽ thực hiện chuyển dịch phụ tải khẩn cấp đối với các khách hàng tiêu thụ điện lớn.

Lãnh đạo Điện lực Hải Phòng cũng yêu cầu Phòng Điều độ phối hợp với Phòng Kinh doanh và các điện lực địa phương để đề nghị cung cấp lượng công suất khi thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) và dịch chuyển phụ tải (DRMS), nhằm đảm bảo công suất phân bổ của Tổng công ty trong các tháng mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2026.

Phòng Kỹ thuật đôn đốc các đơn vị quản lý vận hành tăng cường kiểm tra các thiết bị có nguy cơ quá tải do phụ tải tăng cao; yêu cầu các đơn vị có phương án cân pha, san tải, hoán đổi máy biến áp để tăng khả năng cấp điện cho phụ tải; rà soát lại toàn bộ hệ thống đường dây 110 kV, trung, hạ áp và các trạm biến áp tại các khu vực có khả năng xảy ra quá tải để xử lý, ngăn ngừa trước mùa nắng nóng năm 2026. Đồng thời, bố trí nhân lực trực vận hành trong điều kiện vận hành thiếu công suất nguồn vào các thời điểm cao điểm mùa hè năm 2026./.

