Hơn 500 doanh nghiệp tham dự triển lãm quốc tế về đồ chơi trẻ em

Từ ngày 18-21/6 sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Sản phẩm & Đồ chơi Trẻ em và Triển lãm Quốc tế Đồ chơi Xu hướng tại Hà Nội (IBTE Hà Nội) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Sự kiện do Công ty Chaoyu Expo phối hợp với Cục Phát triển Thương mại Trung Quốc, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (VINEXAD, Việt Nam) phối hợp tổ chức.

Theo đó, IBTE Hà Nội 2026 dự kiến có quy mô trưng bày khoảng 20.000 m², quy tụ hơn 1.000 gian hàng cùng trên 500 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Triển lãm tập trung vào 5 nhóm ngành hàng chính gồm đồ chơi xu hướng, sản phẩm trẻ em, đồ chơi bản quyền, đồ chơi giáo dục và văn phòng phẩm. Tại đây, nhiều dòng sản phẩm mới sẽ được giới thiệu như đồ chơi giáo dục, sản phẩm sáng tạo, thiết bị hỗ trợ giáo dục mầm non, cùng các mặt hàng chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ quan trọng của các doanh nghiệp trong ngành đồ chơi và sản phẩm trẻ em tại khu vực. Thông qua hoạt động triển lãm, doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối, đồng thời cập nhật các xu hướng tiêu dùng và công nghệ mới của thị trường.

Các doanh nghiệp tham gia triển lãm năm 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Ban tổ chức thông tin, không chỉ hướng đến hoạt động trưng bày và quảng bá sản phẩm, IBTE Hà Nội còn được xem là cầu nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường khu vực Đông Nam Á.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, nhiều chương trình tọa đàm chuyên ngành, kết nối doanh nghiệp và giao thương trực tiếp sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng trong lĩnh vực đồ chơi và sản phẩm trẻ em.

Đáng lưu ý, Liên minh Hiệp hội Trẻ sơ sinh và Đồ chơi châu Á sẽ tham gia hỗ trợ kết nối các đoàn hiệp hội, nhà mua hàng quốc tế với doanh nghiệp trưng bày. Hoạt động này được kỳ vọng tạo điều kiện để các bên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Ngoài các hoạt động chuyên ngành, triển lãm còn mang đến nhiều chương trình trải nghiệm dành cho khách tham quan như mini game, rút thăm trúng thưởng cùng nhiều phần quà hấp dẫn, hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm sôi động cho người tiêu dùng và gia đình./.

