Cháy lớn tại công ty sản xuất nhựa trong khu công nghiệp Bình Xuyên

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty sản xuất nhựa trong khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Đến 7 giờ ngày 27/5, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/5, lửa bùng phát tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn SYC Green World ở lô N, khu công nghiệp Bình Xuyên.

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều hạt nhựa và các sản phẩm nhựa nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét, bốc mùi khét nồng nặc.

Không chỉ bên trong nhà xưởng, khu vực xung quanh công ty cũng tập kết nhiều bao tải chứa hạt nhựa khiến đám cháy lan nhanh.

Nhiều nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn có kèm theo một số tiếng nổ. Các công nhân đang làm việc trong nhà xưởng đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài an toàn.

Công nhân cùng lực lượng cứu hộ đã khẩn trương di chuyển nhiều bao tải nhựa ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm hạn chế thiệt hại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã huy động nhiều xe cứu hỏa, máy xúc cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường để khống chế đám cháy. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Hà Nội cũng được điều động phối hợp hỗ trợ chữa cháy ngay trong đêm.

Khu nhà xưởng của công ty được xây dựng bằng khung thép, mái tôn với diện tích hàng nghìn mét vuông. Dưới tác động của nhiệt độ cao, một phần nhà xưởng đã bị đổ sập.

Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy xuyên đêm dập lửa tại khu vực nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn SYC Green World. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ ngoài trời ở mức cao, kết hợp với sức nóng từ đám cháy làm công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản cùng một phần nhà xưởng đã bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các nhà xưởng liền kề.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

