Quảng Ninh tăng cường kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em vùng sông nước

Mỗi dịp hè đến, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em tại Quảng Ninh lại gia tăng, đặc biệt ở những khu vực có nhiều sông, suối, ao hồ và vùng ven biển. Điều này khiến nhiều phụ huynh lo lắng; đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng xử lý tình huống và sơ cấp cứu cho trẻ em, cùng với nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ.

Theo thống kê, Quảng Ninh hiện có gần 365.000 trẻ em, chiếm hơn 27% dân số toàn tỉnh. Năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ đuối nước làm 26 trẻ tử vong, tăng 4 trường hợp so với năm trước.

Giữa tháng 5, tại thôn Tân Trung, xã Đầm Hà cũng xảy ra trường hợp một trẻ 10 tuổi không may bị ngã xuống nước. Rất may, cháu bé đã được người dân phát hiện, cứu kịp thời. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần chú ý tới con cháu hơn.

Bà Hoàng Thị Công, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, dịp nghỉ hè các em có nhiều thời gian vui chơi, xa sự quản lý của nhà trường, hay rủ nhau đi chơi, đi bơi ở sông, suối. Do đó sự quản lý, giám sát của gia đình, người lớn là rất quan trọng nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

"Các bậc phụ huynh cũng nên cho con đi học các lớp tập bơi, học các kỹ năng xử lý tình huống, sơ cứu khi có bạn bị đuối nước. Trước kỳ nghỉ hè, các nhà trường nên phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức học ngoại khóa để các em hiểu thêm về tầm quan trọng của phòng, chống đuối nước và trang bị kiến thức, kỹ năng cho bản thân," bà Công nói.

Thầy Nguyễn Mạnh Nghiêm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hà An, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh cho biết, hàng năm nhà trường đều phối hợp với Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và hướng dẫn phòng chống đuối nước cho học sinh. Đây là những hoạt động ngoại khóa hết sức bổ ích.

Thông qua cách trình bày bằng hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh đã giúp các em nhận biết được những hành vi vi phạm khi tham gia giao thông đường thủy như đùa nghịch khi tham gia phương tiện thủy, không mặc áo phao khi đi đò, phà hoặc vui chơi trên sông nước.

Nhiều tình huống giả định sát thực tế cũng được cán bộ tuyên truyền đưa ra để học sinh trực tiếp trả lời, xử lý. Qua đó giúp các em hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông, nhất là đường thủy.

Thông qua hình thức giao lưu, hỏi đáp và minh họa trực quan, các em học sinh được hướng dẫn cách nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng tránh xa vùng nước sâu, nơi có biển cảnh báo hoặc dòng chảy mạnh; kỹ năng hô hoán, gọi người hỗ trợ khi phát hiện người gặp nạn; tuyệt đối không tự ý cứu bạn khi không bảo đảm an toàn cho bản thân.

Với đặc điểm địa bàn có nhiều sông, hồ, ao, kênh rạch và hoạt động giao thông đường thủy phát triển, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em luôn tiềm ẩn nếu thiếu sự quản lý, trang bị kỹ năng cần thiết.

Theo cán bộ Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em như đi tắm ở sông, hồ không có người lớn đi cùng; vui chơi gần khu vực nước sâu; tự ý bơi ra xa bờ; không sử dụng áo phao; thiếu kỹ năng xử lý khi gặp dòng nước xoáy, dòng chảy mạnh hoặc sự cố khi tham gia phương tiện thủy.

Khi gặp người bị đuối nước, cần đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm đúng cách, giữ thông thoáng đường thở, gọi cấp cứu và thực hiện các thao tác hỗ trợ cơ bản trước khi lực lượng y tế tiếp cận.

Bước vào kỳ nghỉ hè năm nay, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tai nạn đuối nước thương tâm. Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành văn bản yêu cầu các cấp, ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trong dịp hè.

Các địa phương cũng vào cuộc để cùng gia đình, nhà trường, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Công an cơ sở tăng cường các hoạt động hè, tạo các sân chơi bổ ích, tăng cường quản lý, giám sát trẻ em, học sinh.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình dạy bơi miễn phí cho trẻ em tiếp tục được duy trì trong dịp hè. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp học bơi và hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước cho học sinh, đặc biệt ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước.

Các cơ quan chức năng cũng tăng cường rà soát, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại các khu vực nguy hiểm như ao sâu, hồ chứa, bãi tắm tự phát, khu vực ven sông, ven biển và công trình xây dựng có hố nước sâu. Đồng thời, chính quyền địa phương khuyến cáo phụ huynh không để trẻ tự ý đi tắm sông, biển hoặc vui chơi gần khu vực nước sâu khi không có người lớn giám sát.

Thời gian qua, Công an tỉnh cũng tích cực phối hợp với ngành giáo dục và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước; tổ chức các hoạt động hướng dẫn kỹ năng bơi lội, kỹ năng tự cứu và phương pháp cứu người bị đuối nước an toàn cho học sinh tại trường học và khu dân cư./.

