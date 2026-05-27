Hai trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam qua tỉnh Gia Lai bị chậm tiến độ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị hỗ trợ, đẩy nhanh thủ tục để đảm bảo tiến độ thực hiện các trạm dừng nghỉ trên các đoạn tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km77+820 và Hoài Nhơn-Quy Nhơn Km35+500 thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ, đến nay một số thủ tục đã hoàn thành (giấy phép môi trường, thu hồi khoáng sản tại trạm dừng nghỉ Hoài Nhơn-Quy Nhơn Km77+820). Tuy nhiên, một số thủ tục vẫn còn vướng mắc, chưa hoàn thành (thu hồi khoáng sản tại trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, chuyển mục đích sử dụng rừng tại trạm Hoài Nhơn-Quy Nhơn).

Bên cạnh đó, trạm dừng nghỉ Hoài Nhơn-Quy Nhơn phải thực hiện giải phóng mặt bằng bổ sung thêm 0,47ha (đã được Ban Quản lý dự án 85 bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng cho Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Nam ngày 28/4/2026).

Đặc biệt, ngày 29/4/2026, các đoạn tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn và Hoài Nhơn-Quy Nhơn đã được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, 2 trạm dừng nghỉ nêu trên chưa hoàn thành đưa vào khai thác.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trạm dừng nghỉ, nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc, đáp ứng các điều kiện để triển khai thu phí đường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo như yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan để hỗ trợ, đẩy nhanh thủ tục để đảm bảo hoàn thành các công trình dịch vụ công trong tháng 6/2026 và toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo đúng tiến độ hợp đồng.

Cụ thể, với trạm dừng nghỉ cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km77+820, tỉnh Gia Lai chỉ đạo nhà thầu khai thác (Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hữu Phú) hoàn thành dứt điểm việc khai thác, thu hồi khoáng sản tại phần chồng lấn diện tích dự án trạm dừng nghỉ Km77+820 với phần diện tích trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Đối với trạm dừng nghỉ cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn Km35+500, tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục như: chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án; bàn giao diện tích giải phóng mặt bằng bổ sung đường ra vào trạm dừng nghỉ; sớm có quyết định điều chỉnh giảm phần diện tích khoảng 1,8ha của dự án mỏ sét chồng lấn với phạm vi trạm dừng nghỉ Km35+500, theo như báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã được công ty trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thống nhất cắt bỏ phần diện tích này ra khỏi dự án khai thác khoáng sản./.

Sẽ xử lý các nhà đầu tư làm chậm tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam Nhà đầu tư như không quyết liệt triển khai, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, thi công cầm chừng, chưa giải quyết kịp thời các vướng mắc các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.