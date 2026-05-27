8 địa phương chậm đồng bộ dữ liệu đào tạo lái xe lên hệ thống

Theo ghi nhận của Cục Đường bộ Việt Nam, nhiều địa phương hiện vẫn chưa thực hiện đồng bộ việc truyền dữ liệu giáo viên, xe tập lái và quãng đường học thực hành lái xe trên đường (dữ liệu quản lý DAT).

Thống kê mới nhất đến ngày 22/5/2026 có 8 Sở Xây dựng chưa đồng bộ dữ liệu quản lý giáo viên dạy lái xe lên hệ thống gồm Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Huế, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cần Thơ; có 11 Sở Xây dựng chưa đồng bộ dữ liệu quản lý xe tập lái gồm Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hưng Yên, Huế, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cần Thơ.

Trên cả nước mới 98/398 cơ sở đào tạo lái xe ôtô của 20/34 Sở xây dựng truyền dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường (dữ liệu quản lý DAT) về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam. Các tỉnh chưa có dữ liệu gồm Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Cà Mau. Toàn bộ các cơ sở đào tạo lái xe chưa đồng bộ dữ liệu giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe.

Để tiếp tục sử dụng, điều chỉnh hệ thống, kịp thời cung cấp, hiển thị đầy đủ các dữ liệu quản lý công tác đào tạo lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia và cung cấp cho cơ quan quản lý sát hạch của Bộ Công an từ ngày 1/7/2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở xây dựng các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ và các cơ sở đào tạo lái xe chưa triển khai sử dụng, cung cấp dữ liệu trong hệ thống phần mềm quản lý giám sát công tác đào tạo lái xe của Cục Đường bộ Việt Nam.

Các địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thành việc bàn giao tài khoản quản lý, mật khẩu truyền dữ liệu cho các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; rà soát, sử dụng phần mềm để cập nhật, đồng bộ đầy đủ dữ liệu quản lý cơ sở đào tạo lái xe, giáo viên dạy lái xe, xe tập lái, giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam.

Các địa phương, đơn vị chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn khẩn trương cập nhật, sử dụng phần mềm được Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp để phục vụ công tác quản lý đào tạo lái xe; cập nhật, đồng bộ đầy đủ dữ liệu quản lý cơ sở đào tạo lái xe, giáo viên dạy lái xe, xe tập lái, giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe (kể cả giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe môtô), dữ liệu quản lý DAT về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc cung cấp, hiển thị đầy đủ các dữ liệu quản lý công tác đào tạo lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia và cung cấp cho cơ quan quản lý sát hạch của Bộ Công an từ ngày 1/7/2026 phục vụ nhu cầu sát hạch, cấp giấy phép lái xe của người dân là nhiệm vụ quan trọng, thuộc trách nhiệm của sở xây dựng và các cơ sở đào tạo lái xe.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị sở xây dựng các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe, cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ trên địa bàn triển khai cập nhật, sử dụng phần mềm để phục vụ công tác quản lý đào tạo lái xe, các sở xây dựng đã tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, thống nhất, đồng bộ lên hệ thống phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam mã số quản lý các cơ sở đào tạo lái xe môtô, ôtô và các dữ liệu về giáo viên dạy lái xe, xe tập lái, giám sát thời gian học thực hành lái xe trên đường…

Tuy nhiên, một số cơ sở đào tạo lái xe chưa nhận được tài khoản truyền dữ liệu do Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp qua Sở Xây dựng./.

