Hải Phòng cứu thành công 9 người gặp nạn trên biển, 2 người vẫn mất tích

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng thông tin, đến 15 giờ 30 phút ngày 27/5, lực lượng cứu hộ đã cứu thành công 9/11 người của tàu HP 90666-TS gặp nạn trên biển.

Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 2 người còn lại.

Trước đó, vào hồi 7 giờ 47 phút ngày 27/5, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ (thông tin do anh Phạm Văn Minh, sinh năm 1986, thôn 3, đặc khu Bạch Long Vĩ cung cấp) nêu rõ trên tàu HP 90666-TS có 11 người, xuất phát từ bến cá Mắt Rồng, phường Nam Triệu đi Bạch Long Vĩ. Lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/5 đến 17 giờ 19 phút cùng ngày, tàu mất kết nối (tọa độ cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý về hướng Đông, cách Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý về hướng Tây), nghi bị nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố thông báo cho các đơn vị hiệp đồng và phương tiện dân sự đang hoạt động gần khu vực nghi tàu bị nạn để xác minh, hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Đồn Biên phòng Cát Bà, Bạch Long Vĩ và Hải đội 2 cơ động lực lượng, phương tiện ra hiện trường. Ban Chỉ huy quân sự đặc khu Bạch Long Vĩ tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bạch Long Vĩ huy động lực lượng, phương tiện đang hoạt động gần khu vực nghi tàu bị nạn để tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã khẩn trương phối hợp, hiệp đồng với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1, Hải đoàn 38 điều động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã chỉ đạo họp khẩn, đề nghị các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phối hợp khẩn cấp với nhiều cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp để tìm kiếm, cứu người bị nạn./.

