Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tổng công ty Ximăng Việt Nam

Ngày 27/5, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Ximăng Việt Nam (Vicem).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày (27/5-29/5).

Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét cách tính thiệt hại của vụ án về số tiền thất thoát và lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá lại bản chất hành vi và mức độ phạm tội, đồng thời đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm bồi thường.

Bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Vicem) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin giảm trách nhiệm bồi thường và miễn án phí dân sự.

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, sự việc xảy ra từ tháng 9/2010 đến hết năm 2015, nhưng từ tháng 2/2012 bị cáo đã chuyển công tác. Bị cáo Hiếu đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm ghi nhận và xem xét lại cho bị cáo.

Các bị cáo còn lại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo, giảm số tiền bồi thường.

Tại phiên phúc thẩm, Chủ tọa phiên tòa thông báo, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) có đơn xin xét xử vắng mặt vì điều trị bệnh và được Hội đồng xét xử chấp thuận xét xử vắng mặt.

Để “hoang hóa” tòa tháp hơn nghìn tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm, quá trình đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Tổng công ty Ximăng Việt Nam," Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng nhóm cựu lãnh đạo Vicem đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án. Việc cố ý không thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Từ các sai phạm của dàn cựu lãnh đạo Vicem, dẫn tới việc dự án khởi công năm 2011 đến tháng 8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, nhưng sau đó dừng thi công, để hoang hóa đến nay.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2006, Lê Văn Chung ký văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng cho phép Vicem đầu tư dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Tổng công ty Ximăng Việt Nam," tổng mức đầu tư hơn 488 tỷ đồng. Quy mô xây dựng tòa tháp gồm 25 tầng nổi và 2 tầng hầm để làm văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê. Hai năm sau, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định chấp thuận giao chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án tại khu đô thị mới Cầu Giấy.

Từ năm 2006 đến năm 2011, mặc dù các tài liệu thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức thấp, nhưng bị cáo Dư Ngọc Long vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch vụ cao hơn để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển khai Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem. Trên cơ sở đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh đã ký văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482 tỷ đồng.

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, nhưng hai bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát hơn 380 tỷ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Lê Văn Chung bị xác định giữ vai trò cao nhất nên phải chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định xây dựng dự án. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh bị tuyên phạt 15 năm tù; bị cáo Dư Ngọc Long bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”./.

