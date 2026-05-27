Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh, công nghệ với Liên bang Nga

Ngày 26/5, Diễn đàn An ninh quốc tế đầu tiên của Nga đã khai mạc tại khu tổ chức sự kiện Live Arena, ngoại ô Moskva.

Sự kiện quy mô lớn chưa từng có trong lĩnh vực an ninh đã thu hút hơn 150 đoàn đại biểu nước ngoài đến từ hơn 120 quốc gia, bao gồm hầu hết các quốc gia châu Phi, các đối tác từ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm Các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển lớn nhất thế giới BRICS, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và hầu hết các quốc gia Trung Đông và Mỹ Latinh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an dự Diễn đàn và có nhiều hoạt động quan trọng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Alexander Venediktov chỉ ra một xu hướng tiêu cực hiện nay là vũ khí sinh học và hoá học bị sử dụng để gây sức ép lên các quốc gia độc lập, có chủ quyền, bằng chứng là các mạng lưới phòng thí nghiệm sinh học hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới . Ông lưu ý đến sự suy thoái của hệ thống ổn định chiến lược và sự xói mòn liên tục của cấu trúc lấy Liên hợp quốc làm trung tâm, quan hệ giữa các quốc gia, cũng như các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ diễn ra cuộc họp quốc tế thường niên lần thứ 14 của các đại diện cấp cao phụ trách các vấn đề an ninh, 6 cuộc họp đa phương (BRICS, SNG, Nga-ASEAN, Nga-Trung Á, Nga-các nước Sahel và một cuộc họp báo dành cho các nước châu Phi), cùng với 21 sự kiện dưới hình thức hội nghị bàn tròn, hội nghị, diễn đàn thảo luận và các phiên họp chiến lược. Ngoài ra diễn đàn còn có 25 gian trưng bày các mẫu thiết bị và vũ khí mới nhất.

Các công ty công nghiệp quốc phòng Nga giới thiệu những phát triển mới nhất trong ngành công nghiệp Nga ở nhiều lĩnh vực an ninh, bao gồm cả hệ thống phòng không, Rosatom trưng bày mô hình hệ thống an ninh vật lý cho các cơ sở hạt nhân, hệ thống báo động triển khai nhanh, hệ thống giám sát video di động, hệ thống tìm kiếm và kiểm tra, và máy dò chất nổ.

Ngay sau khi đến Moskva, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Nikolay Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng biển Nga.

Đại tướng Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng biển Nga nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm Liên bang Nga và dự Diễn đàn. Đại tướng Patrushev đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác an ninh là một trong những trụ cột quan trọng.

Trân trọng cảm ơn Đại tướng N.Patrushev đã dành thời gian tiếp, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, ủng hộ của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, trong đó có sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của cá nhân Đại tướng Patrushev đối với Bộ Công an Việt Nam và công tác bảo vệ an ninh, trật tự của Việt Nam những năm qua; mong muốn Đại tướng Patrushev tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác an ninh phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Lương Tam Quang, hai bên nhất trí tập trung hợp tác phát triển công nghiệp an ninh và kinh tế biển, đào tạo nhân lực.

Trong ngày đầu Diễn đàn 26/5, sau khi hội đàm Bộ trưởng, Đại tướng Lương Tam Quang và Giám đốc Cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugaev đã ký thỏa thuận về nhóm công tác giữa Cục Hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam trước sự chứng kiến của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu.

Cùng ngày, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng, Đại tướng Lương Tam Quang đã diễn ra lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, an ninh và hạ tầng số giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga. Bản ghi nhớ là bước khởi đầu để các bên tiếp tục trao đổi sâu hơn về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu-phát triển, thử nghiệm và triển khai các sản phẩm, giải pháp cụ thể.

Các hoạt động tại Diễn đàn sẽ tiếp tục cho đến hết ngày 29/5. Ngày 28/5 sẽ diễn ra cuộc họp lần thứ 14 của đại diện cấp cao các cơ quan an ninh về chủ đề thách thức và nguy cơ của an ninh quốc tế trong điều kiện hình thành thế giới đa cực.

Dự kiến Bộ trưởng, Đại tướng Lương Tam Quang sẽ phát biểu tại cuộc họp./.

Việt Nam-Liên bang Nga tăng cường hợp tác quốc phòng, khoa học công nghệ và an ninh biển Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác quốc phòng, khoa học công nghệ, đào tạo và an ninh biển, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.