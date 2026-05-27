Sỹ quan trẻ Việt Nam-Lào-Campuchia thắt chặt tình đoàn kết

Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu sỹ quan trẻ quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026, chiều và tối 27/5, đoàn sỹ quan trẻ ba nước đã đến thăm và giao lưu thể thao, văn nghệ với Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34).

Tham dự giao lưu có Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34; Đại tá Hồ Sỹ Chiến, Chính ủy Sư đoàn 10.

Đoàn sỹ quan trẻ Campuchia do Đại tá Nak Vichet, Phó chánh Văn phòng Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn; đoàn sỹ quan trẻ Lào do Trung tá Solibanh Sophappanhnya, Phó Trưởng phòng Thanh niên Quân đội Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn.

Đoàn sỹ quan trẻ ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm Sư đoàn 10; tham gia giao lưu thể thao với môn bóng chuyền; giao lưu văn nghệ với ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ca khúc mang đậm tình hữu nghị giữa ba nước và đậm nét dân ca của các nước.

Tại buổi giao lưu, Đại tá Hồ Sỹ Chiến khẳng định, Việt Nam-Lào-Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, có truyền thống đoàn kết keo sơn, gắn bó từ trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Trong suốt những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, quân đội và nhân dân ba nước đã luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, cùng chung chiến hào chống kẻ thù chung, viết nên những trang sử hào hùng của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, hiếm có trên thế giới.

Sỹ quan trẻ quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tìm hiểu truyền thống Sư đoàn 10. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Được thành lập từ năm 1972, hiện nay, Sư đoàn 10 là một trong những sư đoàn chủ lực, đủ quân, được biên chế hỏa lực mạnh, có nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là đơn vị chủ lực nên lực lượng sỹ quan trẻ của sư đoàn chiếm phần lớn trong số cán bộ các cấp; được đào tạo cơ bản, có trình độ đại học, được trang bị kiến thức quân sự và khoa học xã hội nhân văn tương đối toàn diện.

Trong suốt chặng đường gần 54 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, sỹ quan trẻ của sư đoàn luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu trưởng thành.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua các hoạt động giao lưu hôm nay, cán bộ, chiến sỹ quân đội ba nước sẽ có thêm nhiều tình cảm tốt đẹp, hiểu biết lẫn nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, huấn luyện và xây dựng đơn vị; từ đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa ba nước ngày càng phát triển bền vững,” Đại tá Hồ Sỹ Chiến nhấn mạnh.

Đại tá Nak Vichet, Phó chánh Văn phòng Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia cảm ơn lãnh đạo Cục Chính trị Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức và tạo điều kiện cho đoàn cán bộ trẻ Quân đội Hoàng gia Campuchia gặp gỡ, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; qua đó duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa các bên, tạo tiền đề cho thế hệ thanh niên tương lai học tập, tiếp thu và hiểu biết những ý tưởng, đổi mới của nhau.

Đại tá Nak Vichet cũng bày tỏ niềm tự hào về sự phát triển của quan hệ ngoại giao và tình hữu nghị, truyền thống lâu đời giữa quốc gia, nhân dân và quân đội ba nước, phù hợp với các nguyên tắc và hợp tác trọng điểm mà chính phủ ba nước Campuchia, Việt Nam, Lào đã đề ra trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp quốc gia và quốc tế, cũng như bản sắc dân tộc của ba nước; giúp tăng cường, mở rộng và thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”

Trong khi đó, Trung tá Solibanh Sophappanhnya cho biết, 15 sỹ quan trẻ của Quân đội Nhân dân Lào được tuyển chọn từ nhiều binh chủng, đơn vị sẽ tiến hành giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quý báu và sâu sắc. Đây là lực lượng xung kích góp phần thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường hợp tác giữa ba nước, cũng như lan tỏa mối quan hệ truyền thống đến các đơn vị một cách rộng rãi.

“Chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 có ý nghĩa rất lớn, là niềm tự hào và vinh dự sâu sắc. Đối với nhiều sỹ quan trẻ của Quân đội Nhân dân Lào, đây là lần đầu tiên họ đến Việt Nam, mảnh đất tươi đẹp và thịnh vượng, mảnh đất của người Việt Nam anh dũng, kiên cường và anh hùng,” Trung tá Solibanh Sophappanhnya nhấn mạnh./.

