Duy trì cơ chế đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm sỹ quan trẻ Việt Nam-Philippines

Trong khuôn khổ chuyến thăm, giao lưu tại Việt Nam của Đoàn sỹ quan trẻ Quân đội Philippines, chiều 23/9, tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn sỹ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại tá Michael G Barrion, Trưởng đoàn sỹ quan trẻ Quân đội Philippines đã đồng chủ trì tọa đàm giữa hai đoàn.

Vui mừng được đón Đại tá Michael G Barrion và các thành viên trong Đoàn, Đại tá Nguyễn Văn Ninh cho biết, chuyến thăm của Đoàn sỹ quan trẻ Quân đội Philippines tới Việt Nam diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm nâng cấp lên mối quan hệ Đối tác chiến lược và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1976-12/7/2026).

Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sỹ quan trẻ Quân đội Philippines sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Philippines, Đại tá Nguyễn Văn Ninh nhấn mạnh, tọa đàm lần này là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, qua đó tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Quân đội và nhân dân hai nước.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Ninh, chương trình giao lưu sỹ quan trẻ giữa Quân đội hai nước là hoạt động trao đổi đoàn thường niên của Quân đội Việt Nam và Philippines, khẳng định sự quyết tâm của sỹ quan trẻ Quân đội hai nước trong việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ hữu nghị, chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-Philippines.

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Philippines thời gian qua đã đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là các chuyến thăm, gặp gỡ cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước.

Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống trên biển, giao lưu sỹ quan trẻ và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn song phương và đa phương.

Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội khẳng định, sỹ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng kết quả hợp tác Việt Nam-Philippines sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển không ngừng của mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Ninh, hiện đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ trong Quân đội Việt Nam có số lượng đông, chiếm gần 40% tổng số cán bộ, sỹ quan toàn quân.

Đa số cán bộ, sỹ quan trẻ được đào tạo cơ bản từ cao đẳng trở lên, phần lớn có trình độ đại học, sau đại học (trên 95%), trực tiếp quản lý, giáo dục, huấn luyện, rèn luyện bộ đội và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Nhấn mạnh tổ chức giao lưu sỹ quan trẻ Quân đội hai nước là cơ hội tốt, là điều kiện thuận lợi để cùng nhau tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, hiểu biết lẫn nhau, Đại tá Nguyễn Văn Ninh đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ và nhân dân hai nước về lịch sử, ý nghĩa mối quan hệ Việt Nam-Philippines.

Cùng với đó, hoạt động giao lưu, trao đổi sỹ quan trẻ giữa Quân đội hai nước cần được duy trì và tăng cường theo hướng thực chất, hiệu quả hơn, qua đó góp phần giúp sỹ quan trẻ được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chuyên môn và trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao.

Chia sẻ tại tọa đàm, Đại tá Michael G Barrion cho rằng, sỹ quan trẻ của hai nước đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới biến đổi nhanh chóng, nơi mà những thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đòi hỏi các giải pháp sáng tạo và cách tiếp cận hợp tác.

Đối với các sỹ quan trẻ, chương trình này mang đến cơ hội đặc biệt để mở rộng tầm nhìn, xây dựng các mối quan hệ bền vững, phát triển kỹ năng lãnh đạo, nâng cao hiểu biết về động lực an ninh khu vực.

Trưởng đoàn sỹ quan trẻ Quân đội Philippines đánh giá, tọa đàm là diễn đàn để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và áp dụng những thực tiễn hiệu quả trong nhiều lĩnh vực quân sự.

Thông qua việc đối thoại cởi mở và các hoạt động hợp tác, hai bên tiếp tục xây dựng niềm tin, sự hiểu biết, vun đắp mối quan hệ đối tác bền chặt, kiên định hơn./.

