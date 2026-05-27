Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm di tích Bác Hồ tại Thái Lan

Chiều 27/5, tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích nơi Bác Hồ đã từng sinh sống, hoạt động cách mạng.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Thăm khu nhà lá, nơi lưu lại nhiều dấu ấn về những năm tháng Bác từng sống và hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan từ năm 1928-1929, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động, trân trọng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích, đồng thời luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan./.