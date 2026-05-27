Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Udon Thani

Chiều 27/5, tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Thái Lan.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong chuyến thăm này sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao Thái Lan về các định hướng hợp tác thời gian tới; trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn là cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, đóng góp to lớn của Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan trong xây dựng, gắn kết và phát triển cộng đồng, là rường cột vững chắc của cộng đồng, cầu nối với quê hương và nhân tố tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng Việt Nam tại Thái Lan, là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, là nguồn lực quý báu của đất nước và cầu nối quan trọng vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan./.

