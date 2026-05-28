Học thuyết Iran của Thủ tướng Netanyahu lung lay trước thỏa thuận Mỹ-Iran?

Mỹ và Iran đang tiến gần thỏa thuận mới, trong khi chiến lược gây sức ép kéo dài nhiều năm của Thủ tướng Netanyahu với Iran đứng trước nguy cơ thất bại chiến lược.

Nhiều năm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu theo đuổi chiến lược gây sức ép tối đa nhằm kiềm chế Iran bằng răn đe quân sự và phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Tuy nhiên, khi Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận mới, học thuyết này bị đặt trước phép thử lớn. Giới phân tích cho rằng Israel có thể đã đạt nhiều thành công về mặt chiến thuật, nhưng chưa tạo được thay đổi chiến lược lâu dài đối với Iran. Diễn biến mới cũng làm dấy lên lo ngại về sự thay đổi cán cân quyền lực tại Trung Đông./.