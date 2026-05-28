Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác hai nước

Sáng 28/5, tại Thủ đô Bangkok, sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao văn kiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao Công hàm thông báo Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan sẽ kế thừa chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trước đây và tiếp tục thực hiện Hiệp định đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án Trung tâm bảo trì, sửa chữa, vận hành giữa hãng hãng không VietjetAir của Việt Nam với Cơ quan Hành lang kinh tế phía Đông (Thái Lan). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Hành chính và Quản trị công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Đại học Khon Kaen (KKU) của Thái Lan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
