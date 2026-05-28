Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Thái Lan

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Thái Lan đạt 22,1 tỷ USD, tăng gần 2,5 lần so với thời điểm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 (9,35 tỷ USD).

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đứng thứ 6 trong số các đối tác thương mại của Việt Nam. Quy mô thương mại song phương không ngừng mở rộng.

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi chỉ trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt 8,6 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, cơ cấu thương mại đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt 3,76 tỷ USD, tăng 37,9%, nhập khẩu đạt 4,84 tỷ USD, tăng 14,9%. Điều này phản ánh năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện của hàng hóa Việt Nam khi tiếp cận thị trường Thái Lan./.

