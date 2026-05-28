Toàn cảnh cầu Long Biên sau khi "đóng cửa" hai tháng để sửa chữa

Từ ngày 28/3 đến 27/5, đơn vị quản lý đã tiến hành cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên để triển khai sửa chữa nhiều hạng mục xuống cấp sau thời gian dài khai thác.

Sau gần hai tháng tạm dừng lưu thông để phục vụ công tác sửa chữa, cầu Long Biên đã chính thức thông xe trở lại từ 0 giờ ngày 28/5, nối lại giao thông giữa trung tâm Hà Nội và khu vực phía Bắc sông Hồng.

Việc hoàn thành sửa chữa đúng tiến độ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau thời gian dài chờ đợi mà còn góp phần giảm áp lực cho các tuyến cầu lân cận, đặc biệt là cầu Chương Dương, một trong những tuyến giao thông huyết mạch gần đó, thường xuyên ghi nhận lưu lượng phương tiện rất lớn vào các khung giờ cao điểm./.