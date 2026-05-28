Sỹ quan trẻ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia giao lưu tại cột mốc ba biên

Sáng 28/5, đoàn sỹ quan trẻ ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã đến thăm và nghe về lịch sử cột mốc ba biên; giao lưu tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia; tặng quà cho học sinh nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cột mốc ba biên, các sỹ quan trẻ được tìm hiểu về lịch sử và các hoạt động ngoại giao cấp Nhà nước của ba nước diễn ra tại đây. Cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia được khởi công xây dựng ngày 29/11/2007, khánh thành ngày 18/1/2008.

Sau đó, tại vị trí này đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: vào tháng 11/2018 diễn ra Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia cấp tỉnh lần thứ nhất; ngày 14/12/2023 diễn ra Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum (cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi.

Các sự kiện diễn ra tại cột mốc ba biên đã góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới; qua đó đóng góp xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trung úy Sengsouliya Ounlasy, đoàn sỹ quan trẻ của Lào, chia sẻ anh rất xúc động khi đến thăm cột mốc ba biên và lắng nghe lịch sử hình thành mang đậm tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba quốc gia, ba dân tộc.

Là một sỹ quan trẻ, anh tiếp tục trau dồi thêm kiến thức, trình độ chuyên môn, ra sức vun đắp tình hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa ba quốc gia; góp phần xây dựng khu vực ngày càng ổn định, phát triển.

Đoàn sỹ quan trẻ ba nước thăm cột mốc ba biên Việt Nam-Lào-Campuchia. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Theo Thiếu tá Som Sambo, đoàn sỹ quan trẻ Campuchia, cột mốc ba biên đánh dấu tình đoàn kết của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Tình đoàn kết này được hình thành, vun đắp qua nhiều thế hệ. Qua tìm hiểu, các sỹ quan trẻ Campuchia càng cảm thấy trân trọng hơn tình đoàn kết giữa ba nước; đồng thời tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và xây dựng khu vực “hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển."

Sau khi thăm cột mốc ba biên, đoàn sỹ quan trẻ ba nước đến giao lưu tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia (thôn Tà Ka, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi). Công trình là quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam nhân dịp Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất.

Tại đây, các sỹ quan trẻ của ba nước được giới thiệu về tình hữu nghị láng giềng của ba quốc gia. Đó là mối quan hệ truyền thống đặc biệt, được hun đúc qua chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của ba dân tộc. Đây không chỉ là tình cảm láng giềng gần gũi mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, thủy chung và hợp tác toàn diện vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia cũng như cả khu vực.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, tình đoàn kết chiến đấu giữa Việt Nam-Lào-Campuchia được thể hiện sâu sắc qua sự kề vai sát cánh của quân và dân ba nước. Những hy sinh to lớn, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa đã góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng mỗi nước. Từ thực tiễn lịch sử đó, tình đoàn kết hữu nghị giữa ba quốc gia ngày càng trở nên bền chặt, trở thành tài sản vô giá của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bước vào thời kỳ hòa bình và hội nhập quốc tế, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, ba nước luôn phối hợp chặt chẽ nhằm giữ gìn an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đồng thời, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa ba quốc gia ngày càng mở rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển khu vực biên giới. Tình láng giềng hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, được xây dựng bằng sự tin cậy, thủy chung và những hi sinh to lớn của nhiều thế hệ.

Đoàn sỹ quan trẻ ba nước tặng sách, vở cho học sinh tại xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia, đoàn sỹ quan trẻ ba nước đã tặng 20 suất quà cho các học sinh nghèo vượt khó và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng 1.000 quyển vở và 500 quyển sách cho học sinh trên địa bàn xã Bờ Y. Đây là tình cảm, sự động viên, thể hiện tinh thần nhân văn, đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia./.

