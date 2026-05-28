Cà Mau cần bứt phá tăng trưởng hai con số từ kinh tế biển và năng lượng

Sáng 28/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 22 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về công tác thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các nghị quyết của Đảng và mục tiêu tăng trưởng hai con số trên địa bàn.

Nội dung làm việc của đoàn công tác tập trung vào 4 trọng tâm chính gồm: Đánh giá tổ chức và hoạt động sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên (giai đoạn 2026-2030), kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và đôn đốc công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo các cấp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, sau một năm thực hiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành ổn định.

Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau quan tâm đôn đốc và triển khai đồng bộ các nghị quyết; trong đó đẩy mạnh Nghị quyết 57-NQ/TW và đã đạt kết quả tích cực; đồng thời, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và năng lực cán bộ lãnh đạo các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp tạo đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bám sát mục tiêu chiến lược đưa Cà Mau trở thành “cực tăng trưởng xanh.”

Tốc độ phát triển GRDP địa bàn tỉnh quý 1/2026 ước tăng 5,64% so cùng kỳ năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời thông tin thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh hiện có 15 tổ chức hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, 256 tổ chức hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, 146 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và 867 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đi vào ổn định, đảm bảo thông suốt hiệu quả các nhiệm vụ.

Tỉnh Cà Mau chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, trong đó trọng tâm tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030.

Năm 2026, tỉnh đã chi 433 tỷ đồng (chiếm 2,8% tổng chi thường xuyên) cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; trong đó bố trí nguồn lực phù hợp để đầu tư xây dựng hạ tầng và từ 3-5% ngân sách nhà nước cho sự nghiệp khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Tỉnh ủy Cà Mau đã thực hiện có trọng tâm, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, quan điểm phát triển của tỉnh; xây dựng mục tiêu và giao chỉ tiêu theo từng năm và cả nhiệm kỳ, đồng thời tiến hành phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành, địa phương để thực hiện.

Địa phương đang tạo tiền đề vững chắc, sự đồng thuận cao trong xã hội tận dụng tốt các tiềm năng thế mạnh về kinh tế biển, năng lượng để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã đề xuất với đoàn kiểm tra, giám sát về các nội dung như: Sớm giao biên chế năm 2026 và định hướng biên chế giai đoạn 2026-2031, bố trí nguồn lực cho địa phương thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, ban hành chính sách cho các địa phương có mỏ khoáng sản trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được tăng quy mô, công suất khai thác cát, đá xây dựng để đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng các công trình trọng điểm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ghi nhận những kiến nghị của địa phương và biểu dương những nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua; nhất là thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, giải pháp trong thúc đẩy tăng trưởng và triển khai hiệu quả đồng bộ các nghị quyết.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau cần quan tâm thu hút nguồn lực xã hội, xã hội hóa trong đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển kinh tế.

Tỉnh cần xác định lợi thế năng lượng và kinh tế biển là trọng tâm; từ đó tập trung tháo gỡ khó khăn, bứt phá đóng góp cho tăng trưởng hai con số.

Để thực hiện Nghị quyết 57 đạt yêu cầu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau cần xác định trọng tâm hai vấn đề: Ứng dụng khoa học công nghệ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện ứng dụng công nghệ hoạt động đổi mới sáng tạo.

Để chuyển đổi số trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế, tỉnh cần quan tâm đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, đầu tư đồng bộ có lộ trình và gắn kết với các dự án đầu tư khác trên địa bàn.

Cà Mau đang có cơ hội khẳng định vị thế dựa vào tiềm năng sẵn có và các công trình trọng điểm của đất nước đang được đầu tư. Đây là cơ hội để tỉnh bứt phá về phát triển kinh tế, tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Do đó, Tỉnh ủy Cà Mau cần quan tâm nhiều phương thức tiếp cận, xác định rõ tiềm năng vị thế để có giải pháp phù hợp trong phát triển kinh tế, xứng tầm vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc./.

Kinh tế biển mở đường cho tỉnh cực nam Cà Mau tăng trưởng Tỉnh Cà Mau xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, đến năm 2030, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%; các ngành kinh tế biển đóng góp 40-45% tổng thu ngân sách.