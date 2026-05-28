Công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.

Các văn kiện hợp tác gồm: Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031; Công hàm thông báo Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan sẽ kế thừa chức năng nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trước đây và tiếp tục thực hiện Hiệp định đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án Trung tâm bảo trì, sửa chữa, vận hành giữa Vietjet với Cơ quan Hành lang kinh tế phía Đông, Thái Lan; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Chính trị Hành chính và Quản trị công và Đại học Khon Kaen, Thái Lan.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng ấn nút khai trương Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam tượng trưng cho hành trình cùng phát triển và quan hệ đối tác bền vững.

Số "5" được thiết kế với những đường cong năng động, thể hiện sự chuyển động và động lực, phản ánh năng lượng sôi nổi của Việt Nam và sự nỗ lực không ngừng hướng tới sự phát triển trong tương lai.

Số "0" được thể hiện bằng hình tròn, tượng trưng cho sự ổn định, cân bằng và nền tảng vững chắc. Hình tròn phản ánh sự thống nhất và hài hòa làm nền tảng cho mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Bảng màu thiết kế sử dụng màu sắc quốc kỳ của cả hai nước (đỏ, xanh lam, trắng và vàng) được kết hợp liền mạch để thể hiện sự hợp tác chặt chẽ. Số "50" cũng tượng trưng cho nửa thế kỷ hợp tác, hướng tới thúc đẩy cả hai quốc gia phát triển thịnh vượng.

Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á, có mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976, đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu.

Hai nước duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân.

Trong chặng đường 50 năm lịch sử đã qua, quan hệ Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển theo hướng đi lên và ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN.

Ngày nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực đúng như khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện./.

