Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Điện lực

Bộ Công Thương vừa điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO), giữ chức Cục trưởng Cục Điện lực.

Ông Nguyễn Đức Cường, 54 tuổi, thuộc thế hệ kỹ sư đầu tiên của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0- hiện nay là NSMO) từ năm 1993. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn quan trọng tại A0 như kỹ sư tính toán hệ thống điện, Phó trưởng Phòng Phương thức, Trưởng phòng Nghiên cứu đào tạo và Trưởng phòng Vận hành kinh tế.

Năm 2015, ông Cường được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Từ tháng 2/2020, ông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đến tháng 8/2024, ông được điều động giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên NSMO, thời điểm A0 chính thức tách khỏi EVN để hoạt động theo mô hình doanh nghiệp độc lập thuộc Bộ Công Thương.

Ở chiều ngược lại, Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên NSMO.

Ông Phạm Nguyên Hùng, 54 tuổi, có trình độ tiến sĩ kỹ thuật. Trước khi tham gia công tác quản lý nhà nước tại Bộ Công Thương, ông có nhiều năm làm việc tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1), từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Tháng 9/2024, ông Hùng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Công nghiệp. Từ tháng 3/2025 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Điện lực.

Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng cao, cả Cục Điện lực và NSMO thời gian qua giữ vai trò quan trọng trong xây dựng kịch bản vận hành hệ thống điện, điều hành thị trường điện và bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế. Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại hai đơn vị được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường điện trong giai đoạn tới./.

