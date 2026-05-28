Hải Phòng: Hiệu quả thực chất từ bộ máy dân cử tinh gọn

Vượt qua những thách thức và áp lực chuyển giao ban đầu, bộ máy dân cử tại Hải Phòng đang chứng minh hiệu quả vận hành tinh gọn, với một tác phong hành động trách nhiệm hơn, sát sườn hơn và quyết liệt hơn vì lợi ích của nhân dân.

Vận hành tinh gọn

Sau sắp xếp, thành phố Hải Phòng có diện tích tự nhiên 3.194,72km2, quy mô dân số 4.664.124 người; có 114 đơn vị hành chính cấp xã gồm 67 xã, 45 phường và 2 đặc khu.

Việc hợp nhất hai địa phương đã mở ra không gian phát triển mới với quy mô kinh tế, dân số, hạ tầng lớn hơn; tạo điều kiện phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, logistics, cảng biển, dịch vụ, nông nghiệp, đô thị và kinh tế biển.

Hải Phòng sau hợp nhất đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan liên quan tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức bộ máy, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, xây dựng quy chế hoạt động, rà soát cơ chế phối hợp và kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm bảo đảm việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện thống nhất, thông suốt, đúng quy định pháp luật.

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân các xã, phường, đặc khu từng bước ổn định, cơ bản bảo đảm tính liên tục, thông suốt trong thực hiện chức năng quyết định và giám sát theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy mới; chất lượng kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương từng bước được nâng lên.

Đặc biệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, Hội đồng Nhân dân thành phố đã triển khai hiệu quả phần mềm phục vụ các kỳ họp số. Là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc thực hiện "Kỳ họp không giấy tờ," thành phố Cảng đã chuyển hóa mạnh mẽ từ tư duy quản lý truyền thống sang quản trị hiện đại.

Theo đó, tỷ lệ văn bản được ký số và xử lý hoàn toàn trên môi trường số đạt 90%. Tỷ lệ lãnh đạo các cấp được cấp chữ ký số cá nhân đạt 100%. Mức độ liên thông, gửi nhận văn bản điện tử giữa khối Hội đồng Nhân dân với các khối cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đạt tỷ lệ 100%. Ước tính khoảng 90% tài liệu kỳ họp và báo cáo hiện nay đã được triển khai dưới dạng điện tử.

Công tác tiếp nhận và xử lý kiến nghị của cử tri, cũng như các giải pháp công nghệ đã được tích hợp qua nhiều kênh hiện đại. Thông qua chức năng lấy ý kiến cử tri trên Cổng thông tin điện tử, Văn phòng đã phối hợp tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị của cử tri trên môi trường số...

Việc số hóa toàn bộ quy trình từ khâu gửi tài liệu, tra cứu thông tin cho đến biểu quyết điện tử đã tạo không gian tối đa cho hoạt động tranh luận, phản biện các vấn đề nóng cử tri quan tâm. Nhờ vậy, các quyết sách ban hành vừa đạt tốc độ tối ưu, vừa bảo đảm chất lượng sát thực tiễn.

Phường Hồng Bàng là địa phương luôn đi đầu của thành phố Hải Phòng trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, đây là cơ sở quan trọng để Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục phát huy, từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Người dân lấy số thứ tự tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hồng Bàng, Hải Phòng. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hồng Bàng Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ tháng 7/2025, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Hồng Bàng đã chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Kế thừa nền tảng chuyển đổi số từ quận Hồng Bàng trước đây, Hội đồng Nhân dân phường chủ động đẩy mạnh số hóa tài liệu, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng, từng bước hình thành phương thức làm việc điện tử, tạo cơ sở để xây dựng mô hình “Hội đồng Nhân dân số,” hướng tới triển khai “Kỳ họp số” trong thời gian tới.

Đến nay, 100% tài liệu các kỳ họp Hội đồng Nhân dân được thực hiện dưới dạng điện tử và gửi tới đại biểu qua môi trường số; việc tiếp nhận, trao đổi và xử lý văn bản giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân và các cơ quan liên quan cơ bản thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản.

Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được chia sẻ, cập nhật kịp thời giúp đại biểu chủ động nghiên cứu trước kỳ họp, rút ngắn thời gian in ấn, phát hành tài liệu và nâng cao chất lượng thảo luận, quyết nghị.

Hoạt động điều hành của Thường trực Hội đồng Nhân dân từng bước được thực hiện trên môi trường điện tử, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng mô hình "Hội đồng nhân dân số" trong thời gian tới.

Hơi thở cuộc sống trong mỗi Nghị quyết

Thực tiễn cho thấy bộ máy dân cử tại Hải Phòng vận hành tinh gọn, tiếng nói của cử tri được truyền tải nhanh hơn, và các chủ trương cũng đi thẳng vào đời sống một cách thực chất hơn.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức 7 Kỳ họp, ban hành 131 Nghị quyết (gồm 58 Nghị quyết quy phạm pháp luật; 73 Nghị quyết hành chính); trong đó có 26 Nghị quyết về lĩnh vực tài chính, ngân sách, 18 Nghị quyết về lĩnh vực đầu tư, 10 Nghị quyết về lĩnh vực đất đai, 77 Nghị quyết về các lĩnh vực khác.

Tại các Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã kịp thời xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp liên quan đến tổ chức bộ máy, phân cấp, ủy quyền, đầu tư công, tài chính-ngân sách, an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính.

Nhiều nghị quyết được ban hành kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết đặc biệt quan trọng để bảo đảm việc vận hành thông suốt, phát huy hiệu quả phân cấp, phân quyền, ủy quyền, góp phần quan trọng vào công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Chất lượng thẩm tra của các Ban Hội đồng Nhân dân tăng lên; nhiều nội dung được rà soát kỹ về cơ sở pháp lý, thẩm quyền, tăng tính phản biện, tham vấn chính sách để bảo đảm tính khả thi trước khi trình Hội đồng Nhân dân xem xét, quyết định.

Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chủ động phối hợp, thẩm định, ban hành 298 Nghị quyết chỉ định nhân sự giữ các chức danh thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu và 114 Nghị quyết chỉ định đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện (cũ) tham gia Hội đồng Nhân dân các xã, phường, đặc khu mới, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động ổn định, liên tục, không bị gián đoạn...

Cải cách hành chính giúp chính quyền gần gũi hơn với người dân. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đánh giá, trong bối cảnh cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ của các đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị đã nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định ở mức cao, Hải Phòng là địa phương duy nhất trong toàn quốc duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP ở mức hai con số; quốc phòng an ninh được giữ vững; chính sách an sinh xã hội được quan tâm; niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị ngày càng được củng cố. Đây là nền tảng hết sức quan trọng để thành phố tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới, với khí thế mới, quyết tâm mới và kỳ vọng mới.

Nhiệm kỳ 2026-2031, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, Hải Phòng cũng có những thuận lợi rất cơ bản như: Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố luôn đoàn kết, thống nhất, hoạt động ổn định, hiệu quả; cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ; dư địa và không gian phát triển được mở rộng; các định hướng, tư duy chiến lược lớn của Trung ương và thành phố đã cơ bản định hình.

Bộ máy chính quyền thành phố cần chuyển mạnh sang hành động theo đúng phương châm đã đặt ra là “Chủ động thực thi, phát huy động lực, tăng trưởng bứt phá” góp phần hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Thành ủy Hải Phòng ngày 16/3/2026, đó là xây dựng Hải Phòng trở thành một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á, góp phần quan trọng cùng cả nước hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

"Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố cần tiếp tục đoàn kết một lòng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các đại biểu khóa XVII phát huy trách nhiệm, trí tuệ, tiếp tục đổi mới với tinh thần thẳng thắn, cầu thị; thực hiện tốt nhất vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố Cảng," Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu nhấn mạnh./.

