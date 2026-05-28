Dông lốc khiến một người bị thương và 35 ngôi nhà tốc mái ở Lào Cai

Khoảng từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 27/5, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện dông lốc, gió giật mạnh kèm mưa to khiến một người bị thương, 35 ngôi nhà bị tốc mái cùng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông bị thiệt hại tại các xã Xuân Ái, Tân Hợp, Văn Chấn, Mỏ Vàng và Nghĩa Tâm.

Cụ thể, dông lốc làm ông Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1962, trú thôn Tân Thành, xã Xuân Ái) bị thương, hiện đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên. Dông lốc làm 35 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 4 nhà tốc mái hư hỏng từ 30-50% (xã Tân Hợp), 3 nhà hư hỏng dưới 30% (xã Tân Hợp), 27 nhà bị tốc mái chưa đánh giá tỷ lệ (10 nhà tại xã Xuân Ái; 2 nhà tại xã Nghĩa Tâm; 14 nhà tại xã Văn Chấn; một nhà tại xã Mỏ Vàng) và một nhà bị bay vách.

Ngoài ra, mưa dông cũng làm khoảng hơn 3 ha cây trồng bị thiệt hại ở xã Tân Hợp; một số hạng mục tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hợp, Trường Mầm non Tân Hợp bị hư hỏng. Đáng chú ý, cầu treo Yên Phú tại xã Xuân Ái bị lật nghiêng, tụt cáp, hiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, cắm biển cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng theo phương châm "bốn tại chỗ" nhanh chóng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả. Hiện các xã tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống./.

