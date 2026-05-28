Thời tiết ngày 28/5: Nhiệt độ giảm nhẹ, Bắc Bộ và Nam Bộ chiều tối mưa dông

Ngày 28/5, nền nhiệt tại nhiều khu vực trên cả nước giảm nhẹ so với ngày hôm qua, tuy nhiên Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Hà Nội, thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có nơi mưa rào rải rác. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3.

Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết ban ngày có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tại các khu vực nắng nóng hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm trưa và chiều, đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh cháy nổ, cháy rừng do nền nhiệt tăng cao.

Các địa phương có mưa dông cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 28/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 28/5, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Ngày và đêm 28/5, khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp độ 1.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 28/5, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

