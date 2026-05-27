Ngày 27/5, trưởng phái bộ khí hậu Liên hợp quốc, ông Simon Stiell cho biết đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu là "một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu."

Anh và Pháp đã ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay trong tuần này khi một "vòm nhiệt" mang đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt, thường thấy vào giữa mùa Hè, cho Tây Âu.

Ông Stiell cho biết "thủ phạm chính" là việc con người đốt than, dầu và khí đốt - nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu. Ông nhấn mạnh: "Khoa học đã chứng minh rõ ràng rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm cho những đợt nắng nóng này trở nên thường xuyên và cực đoan hơn."

Quan chức LHQ cũng lưu ý đến điều kiện khắc nghiệt đang bao trùm Ấn Độ, nơi quân đội đang chiến đấu với các vụ cháy rừng và chính quyền địa phương đã báo cáo các trường hợp tử vong do say nắng. Nền tảng giám sát chất lượng không khí quốc tế AQI ghi nhận rằng 45 thành phố nóng nhất thế giới đều nằm ở Ấn Độ vào giữa trưa 27/5, tất cả đều trên 43 độ C.

Ông Stiell kêu gọi: “Bảo vệ tính mạng con người, doanh nghiệp và nền kinh tế khỏi cái nóng cực độ và nhiều chi phí tăng vọt khác do biến đổi khí hậu là nhiệm vụ cốt lõi của mọi quốc gia, và điều đó bắt đầu bằng việc nhanh chóng từ bỏ nhiên liệu hóa thạch."

Trong những diễn biến mới nhất, người dân vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục khi thủ phủ Đài Bắc ghi nhận ngày nóng nhất trong tháng 5 với mức nhiệt 38,3 độ C ngày 27/5, mức cao nhất kể từ kỷ lục trước đó vào ngày 28/5/2021. Nhiệt độ đạt 37,3 độ C ở thành phố Keelung gần đó, bằng với kỷ lục được thiết lập vào ngày 25/5/2007.

Tại Nhật Bản, Bộ Y tế, lao động và phúc lợi công bố số liệu cho thấy số ca gặp tình trạng sốc nhiệt tại nơi làm việc đạt mức cao kỷ lục 1.803 ca trong năm 2025, tăng 546 so với năm trước đó trong bối cảnh nắng nóng gay gắt mùa Hè.

Con số trên đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2005, khi số liệu thống kê bắt đầu được thu thập.

Bộ trên cho rằng sự gia tăng này một phần là do nắng nóng gay gắt được ghi nhận từ tháng 6-8/2025./.

Các nước Tây Âu tìm cách giải nhiệt trong đợt nắng nóng lịch sử Dưới tác động của hiện tượng vòm nhiệt – khối không khí nóng từ Bắc Phi bao trùm khu vực Tây Âu, nền nhiệt tại nhiều quốc gia khu vực này đã tăng vọt, vượt xa mức trung bình thường thấy của tháng 5.