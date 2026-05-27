Cảnh báo dông lốc kèm sét và mưa đá ở Hà Nội sau những ngày nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển và gây mưa dông cho khu vực các xã phường như Yên Xuân, Sơn Tây, Đoài Phương, Quảng Oai, Cổ Đô, Vật Lại, Phú Cát, Hạ Bằng, Hòa Lạc...

Dự báo từ 21 giờ ngày 27/5 đến 1 giờ ngày 28/5, mây đối lưu tiếp tục phát triển thêm, gây mưa rào và dông ở các khu vực phường, xã kể trên, sau đó mở rộng ra các phường, xã khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước hình thái thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khuyến cáo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin từ khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27/5 đến 2 giờ 30 phút ngày 28/5, khu vực tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Cuôr Đăng, Ea Kar, Ea Kly, Ea Phê, Krông Pắc, Cư Bao, Tân An, Quảng Phú, Cư M’gar, Cư Pui, Dang Kang, Ea Drông, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea M’Droh, Ea Ning, Ea Ô, Ea Păl, Ea Riêng, Ea Wer, Krông Bông, Buôn Ma Thuột, Ea Kao, Tân Lập, Thành Nhất, Tân Tiến, Vụ Bổn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.

Hà Nội nắng nóng dịp thi vào lớp 10, nhiệt độ cao nhất 36 độ C Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các sỹ tử tham dự cuộc thi này, chuyên gia y tế khuyến cáo, các sỹ tử không thức khuya kéo dài để ôn bài điều này khiến cơ thể suy giảm sức đề kháng.