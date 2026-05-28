Lâm Đồng sớm xử lý tình trạng rác tồn đọng kéo dài ở bãi rác Lộc Phú

Bãi rác Lộc Phú, xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện tình trạng rác tồn đọng kéo dài khoảng 200m với khối lượng ước gần 7.000 tấn.

Nhiều đống rác bị đổ lộ thiên dọc các tuyến đường nội bộ, tràn ra cả đường dân sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dư luận.

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm đã huy động máy móc, nhân lực tổ chức thu gom, san gạt, xử lý lượng rác tồn đọng, cơ bản xử lý tình trạng ùn ứ theo phản ánh.

Bãi rác Lộc Phú, xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng hiện do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm quản lý, vận hành tại khoảnh 3, tiểu khu 438A, thôn 4, xã Bảo Lâm 4.

Bãi rác có diện tích khoảng 60.000m2, công suất xử lý khoảng 15.800 tấn rác mỗi năm, phục vụ nhu cầu thu gom, xử lý rác sinh hoạt cho 5 xã gồm Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4 và Bảo Lâm 5.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị chưa được giao dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Rác thải sinh hoạt được đưa về tập kết tại bãi rác Lộc Phú (xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Điều này gây khó khăn trong việc duy trì nhân lực, vận hành máy móc, phương tiện cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Bên cạnh đó, kinh phí phục vụ xử lý lượng rác tồn đọng phát sinh từ năm 2025 và trong giai đoạn chuyển tiếp hiện chưa được xác định đầy đủ. Việc bố trí nguồn lực xử lý còn gặp khó khăn do chưa hoàn thành rà soát, xác nhận khối lượng tồn đọng và xây dựng phương án thực hiện.

Hiện mỗi ngày bãi rác Lộc Phú tiếp nhận khoảng 45-50 tấn rác sinh hoạt. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực bãi rác cho biết điều lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ ô nhiễm môi trường tái diễn trong mùa mưa tới.

Người dân kiến nghị các cơ quan chức năng sớm đầu tư hệ thống xử lý rác bài bản, tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển, xử lý rác và công khai lộ trình xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm 4 cho biết hiện nay bãi rác Lộc Phú vẫn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm quản lý, vận hành. Phương án bàn giao bãi rác cho địa phương tiếp nhận quản lý hiện vẫn đang được xem xét và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để tránh nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường, Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý, vận hành bãi rác, chấm dứt tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định, đốt rác lộ thiên; đồng thời tổ chức thu gom, san gạt toàn bộ lượng rác đổ vào khu vực chứa rác theo phương án đã được phê duyệt.

Liên quan đến quản lý, xử lý rác tại bãi rác Lộc Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký văn bản số 7821/UBND-NNMT ngày 27/5/2026 giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cùng các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn chuyển tiếp và lâu dài.

Đồng thời, giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cơ chế bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; trong đó xem xét kinh phí xử lý lượng rác tồn đọng và duy trì hoạt động trong giai đoạn chuyển tiếp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 5/6/2026.

Một khu vực tập kết rác thải tại bãi rác Lộc Phú (xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Trong thời gian chưa có phương án chính thức của cấp có thẩm quyền, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã duy trì việc tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; triển khai các biện pháp xử lý lượng rác tồn đọng, kiểm soát mùi hôi, nước rỉ rác, hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường.

Xây dựng phương án bàn giao trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; xác định khối lượng rác tồn đọng năm 2025 và phương án xử lý để đề xuất bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

Đối với Ủy ban Nhân dân các xã Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4 và Bảo Lâm 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ động rà soát, xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Đồng thời rà soát, đề xuất đơn vị quản lý bãi rác Lộc Phú, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

