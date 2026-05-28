Triệt phá 5 đường dây ma túy, hơn 170 đối tượng sa lưới

Hồng Đạt
Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá 5 đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan, trong đó đã khởi tố 150 đối tượng.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đêm 9/5/2026, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát và test nhanh, Đội 5 phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy.

Nhận định phía sau đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy là các đầu mối cung cấp ma túy hoạt động tinh vi, manh động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét toàn bộ đường dây theo phương châm “lần theo dòng chảy của ma túy.”

Đối tượng Võ Văn Sang, dùng dao và hơi cay để tấn công lực lượng Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay trong đêm, các tổ công tác đồng loạt triển khai lực lượng đấu tranh, khai thác mở rộng, truy xét nguồn cung cấp ma túy. Qua đó, lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy tại các địa bàn Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và một số tỉnh lân cận; đồng thời xóa bỏ nhiều nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động phức tạp trong khu dân cư.

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu, nhiều đối tượng đã sử dụng bình xịt hơi cay, mang theo hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát và cản trở lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, các tổ công tác của Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nhanh chóng khống chế các đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân xung quanh.

Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan tại địa bàn Đồng Nai do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai) cầm đầu, hoạt động trên tuyến Đồng Nai - Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong quá trình truy bắt các đối tượng, một số cán bộ, chiến sĩ bị thương tích nhưng vẫn bám sát địa bàn, quyết tâm đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án.

Từ ngày 9-28/5, chỉ từ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, truy xét, chặt đứt 5 đường dây cùng hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy do các đối tượng Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (còn được gọi là Dũng Hồng Công), Nguyễn Thị Thanh Tâm cầm đầu.

Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối liên quan để xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
