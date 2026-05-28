Hà Nội định vị thương hiệu du lịch "Đến để yêu"

Trong bối cảnh du lịch quốc tế chịu tác động từ bất ổn địa chính trị và chi phí vận tải gia tăng, ngành du lịch Thủ đô vẫn ghi nhận đà phục hồi tích cực với nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng trong 5 tháng đầu năm 2026.

Hà Nội đặt mục tiêu cả năm 2026 đón khoảng 9,04 triệu lượt khách quốc tế và hơn 27 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 160.000 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch Thủ đô xác định sẽ tập trung phát triển các sản phẩm đặc sắc mang bản sắc Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng quảng bá quốc tế và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, mục tiêu không chỉ là tăng lượng khách mà còn hướng tới nâng cao mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và xây dựng thương hiệu du lịch Thủ đô theo định vị “Hà Nội - Đến để yêu”./.