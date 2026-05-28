Hà Nội: Chủ động xúc tiến mở rộng dòng khách quốc tế chất lượng cao

Trong chiến lược tái định vị hình ảnh điểm đến theo hướng chất lượng, chuyên nghiệp và giá trị cao, Hà Nội đang đẩy mạnh tiếp cận các thị trường có mức chi tiêu cao, yêu cầu khắt khe về dịch vụ, trong đó, Nhật Bản được xác định là một trong những thị trường trọng điểm.

Từ ngày 25-29/5, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp du lịch tổ chức đón đoàn famtrip gồm 28 doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản đến khảo sát, kết nối du lịch tại Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Đây đều là các doanh nghiệp có khả năng đưa khách quốc tế đến từ nhiều địa phương của Nhật Bản như: Tokyo, Osaka, Fukuoka hay Kansai, Hyogo…, được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối đưa dòng khách Nhật tới Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, khác với hình thức quảng bá truyền thống, các chương trình famtrip hiện được xem là cơ hội để đối tác quốc tế trực tiếp trải nghiệm và đánh giá năng lực phục vụ của điểm đến.

Trong hành trình tại Hà Nội, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch mới như: làm trà sen Tây Hồ, tham quan đêm Văn Miếu- Quốc Tử Giám, city tour bằng xe buýt 2 tầng, trải nghiệm làm gốm, tham quan Hà Nội bằng tàu 5 Cửa Ô hay ngắm phố phường bằng xích lô…cùng nhiều dịch vụ lưu trú, ẩm thực tiêu chuẩn cao.

Những sản phẩm này phản ánh định hướng phát triển du lịch của Hà Nội theo hướng tăng trải nghiệm văn hóa, kéo dài thời gian lưu trú và nâng giá trị chi tiêu của du khách quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao thương B2B giữa doanh nghiệp du lịch Nhật Bản và Việt Nam diễn ra ngày 28/5 tại Hà Nội nhằm trao đổi sản phẩm, xây dựng tour tuyến, tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài.

Điểm đáng chú ý của chương trình famtrip lần này là cách tiếp cận theo chuỗi trải nghiệm liên vùng, thay vì giới thiệu riêng lẻ từng điểm đến.

Trong hành trình kéo dài 5 ngày, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát, trải nghiệm hàng loạt sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu chuẩn chất lượng cao tại Hà Nội, Ninh Bình và Quảng Ninh.

Tại Ninh Bình, đoàn tham quan khu du lịch suối khoáng Kênh Gà Minawa, khách sạn Pullman, khu du lịch sinh thái Tràng An và cố đô Hoa Lư.

Tại Quảng Ninh đoàn khám phá vịnh Hạ Long. Hà Nội giữ vai trò “đầu mối trung chuyển”, nơi du khách trực tiếp trải nghiệm chiều sâu văn hóa, di sản và nhịp sống đô thị đặc sắc của Thủ đô.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ước đón gần 15 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 4 triệu lượt, tăng hơn 28%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 62,77 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20%.

Việc liên tiếp đón các đoàn famtrip quốc tế thời gian gần đây cho thấy định hướng xúc tiến chủ động hơn, tập trung vào chất lượng trải nghiệm nhằm mở rộng dòng khách quốc tế chất lượng cao đến Hà Nội./.

