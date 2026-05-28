Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket

Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan nhân chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines đã vừa công bố khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket, đồng thời trao các biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu của Thái Lan trong lĩnh vực du lịch và hàng không.

Từ ngày 2/7/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật, nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước lên 67 chuyến mỗi tuần.

Đường bay mới không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng giữa Việt Nam và Thái Lan mà còn mở rộng khả năng kết nối của hành khách thông qua trung tâm trung chuyển Thành phố Hồ Chí Minh tới mạng bay rộng khắp của Vietnam Airlines tại Đông Bắc Á, châu Úc và châu Âu.

Trong lĩnh vực du lịch và xúc tiến điểm đến, Vietnam Airlines triển khai các thỏa thuận hợp tác với Cục Du lịch Thái Lan, Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan và Saigontourist Group nhằm thúc đẩy kết nối du lịch giữa hai nước thông qua việc mở rộng các chuyến bay thẳng, phát triển sản phẩm du lịch mới và tăng cường quảng bá điểm đến.

Các bên sẽ phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông mang thương hiệu chung, tổ chức các chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành và báo chí, đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin thị trường nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch hai chiều.

Những hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng lượng khách giữa Việt Nam và Thái Lan, mở rộng quy mô thị trường và thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa trong khu vực.

Trong lĩnh vực hạ tầng và khai thác hàng không, Vietnam Airlines và Tổng công ty Cảng Hàng không Thái Lan đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và tăng cường trải nghiệm hành khách tại các cảng hàng không trọng điểm của Thái Lan.

Hai bên sẽ tăng cường khả năng kết nối cho hành khách nối chuyến tại Bangkok, chia sẻ dữ liệu thời gian thực về tình trạng chuyến bay và triển khai các chương trình quảng bá chung nhằm thúc đẩy nhu cầu đi lại giữa hai nước.

Việc mở đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket tiếp tục khẳng định vai trò của Vietnam Airlines trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Vietnam Airlines hợp tác với các đối tác Thái Lan nhằm thúc đẩy kết nối du lịch giữa hai nước và tăng cường trải nghiệm hành khách tại các cảng hàng không trọng điểm của Thái Lan.

Theo ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, việc khai trương đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket cùng các thỏa thuận hợp tác với các đối tác Thái Lan tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Vietnam Airlines trong việc mở rộng hệ sinh thái tại thị trường Thái Lan.

“Không chỉ tăng cường kết nối hàng không, các hợp tác được triển khai còn góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới cho Vietnam Airlines tại khu vực Đông Nam Á,” ông Lê Hồng Hà nhấn mạnh.

Thái Lan hiện là một trong những thị trường trọng điểm của Vietnam Airlines tại khu vực Đông Nam Á. Tính từ năm 1991 đến tháng 4/2026, Hãng đã thực hiện gần 100.000 chuyến bay trên các đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với Bangkok. Những con số này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của thị trường Thái Lan trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế và tăng cường kết nối khu vực của Vietnam Airlines./.

Nghị quyết số 59-NQ/TW (24/01/2025) của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính đồng bộ của quá trình hội nhập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững.

